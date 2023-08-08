الأوقاف: افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير على مدار اليوم

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن هذا الانفتاح بعد يوما مشهود وعظيم.

وأضاف هشام عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المقام أصبح مفتوحا للجمهور على مدار اليوم، والناس تقدر تذهب وتصلي في هذا المسجد، وهناك فرحة في عيون الزوار، وراحة في مسجد السيدة نفيسة كبيرة في هذا المقام.



وتابع الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن افتتاح هذا المسجد ليس الأول ولا الأخير، وتم افتتاح مسجد الامام الحسين، وتوالت الافتتاحات بمسجد عمرو ابن العاص والظاهر بيبرس، والتطوير مستمر لهذه الأماكن التاريخية.

وفي السياق نفسه أشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن العمل في مسجد السيدة زينب مستمر والتطوير يتم للمسجد والمقام هناك.