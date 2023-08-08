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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأشراف: مصر تعيش العصر الذهبي في تطوير البنية الأساسية

صدى البلد

أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف ، أن مصر تعيش العصر الذهبي في عمليات تطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى تمتع الدولة بالأمن والأمان والاستقرار، الأمر الذي انعكس على قطاع السياحة بشكل كبير ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بتطوير المساجد والكنائس في جميع أنحاء الجمهورية، والتي كان آخرها مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وأشاد نقيب الأشراف ، في بيان اليوم الثلاثاء، بالتطوير الذي شهده مسجد عمرو بن العاص، والذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز، مطالبًا الجهات المعنية بالاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة التي ستقصد السياحة الدينية في مصر في ظل التطوير الذي حدث بهذا القطاع .

وقال الشريف، إن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير مساجد وأضرحة آل بيت الحبيب المصطفى "صل الله عليه وآله وصحبه وسلم" ، ستسهم في زيادة الدخل القومي من رافد جديد وهو السياحة الدينية، خاصًة من قبل الفئات المحبة لآل البيت من كل دول العالم، والوافدين من الدول الإسلامية التي تأتي خصيصًا لزيارة المعالم السياحية الدينية في مصر .

وأضاف أنه تلقى العديد من الاتصالات من داخل مصر وخارجها تشكر الرئيس السيسي على المجهود الكبير الذي يقوم به ضمن خطته الشاملة ليست في تطوير المساجد والكنائس فقط بل في بناء الدولة في جميع اتجاهاتها المختلفة.

وأكد نقيب الأشراف، أن نقابة الأشراف تسعى حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتوضيح مسيرة آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم وكبار صحابته في مصر بجانب مسيرة العائلة المقدسة.
وأشار إلى أن مصر تعيش العصر الذهبي في تطوير البنية الأساسية للمساجد الكبرى ومقامات آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويمكن رؤية العديد من النماذج التي تؤكد هذا التطوير بمحافظة القاهرة ومحافظات الصعيد والوجه البحري، مثل شارع الأشراف بمنطقة السيدة زينب الذي يعد نموذجا حيا للتطوير الحقيقي، ومسجد الإمام الحسين والمنطقة المجاورة له.
 

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