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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. أحمد عمر هاشم يرد

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أجاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: "هل الجنة حكر على المسلمين فقط؟

هل الجنة حكر على المسلمين؟

واستشهد أحمد عمر هاشم، في الإجابة عن السؤال، من خلال فيديو بثته الإعلامية إيمان أبو طالب على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا).

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وأضاف، أن كل من آمن واتبع رسوله الذي أنزله الله عليه، فهو من الناجين يوم القيامة.

وأوضح، أحمد عمر هاشم، أنه من المُحبين لرسول الله، حتى أنه رآه في المنام، وكان سعيدًا للغاية بهذه الرؤية النبوية.

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وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله تعالى قد اختص برحمته من يشاء، فيغفر لمن يشاء من عباده، ويعذب كذلك من يشاء من عباده.

وأضاف رمضان عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هناك البعض بيننا، نصبوا أنفسهم أوصياء على الناس وأنهم بمفردهم من يعلمون ويعرفون الله، وغيرهم لا يعرفون شيئًا عن الله.

ونصح رمضان عبد المعز، كل مسلم بهذه النصيحة (احفظ لسانك وانت تتعامل مع الله).

وذكر رمضان عبد المعز، كل مسلم بقول الله تعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

وحذَّر الداعية الإسلامي، من التقول على الله، أو التصدّر للإفتاء بغير علم، وألا يحكم على شخص بدخول الجنة أو آخر بدخول النار.

 

هل الجنة حكر على المسلمين الجنة المسلمين

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