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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم التى أكد العلاقات السودانية المصرية راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم جدا للقمة وتوجيهه الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسى على وقوفهم بجوار الشعب السودانى بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه الأشقاء السودانيين لعودة الأمن والاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة.

وأعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر هى أقرب الدول للسودان والعلاقات الراسخة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأن تفهم مصر بما يدور فى السودان هو أمر جيد لذلك رحبنا بقمة دول جوار السوادان ، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة السودان.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الجهود المصرية تجاه السودان تجد ارتياحاً كبيراً وقبولا طيبا فى نفوس السودانيين لأن مصر هى الأقرب وهي التى تعلم ما يدور فى السودان ، مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الاستقرار داخل السودان والتى تتمثل فى الحفاظ الحقيقى  على سيادة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا داخليا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

مشيراً إلى أن دول الجوار تتأثر بما يدور فى السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميا والتعاون فيما دول الجوار مع السودان يسهم في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.

السيسي دولة السودان وزارة الخارجية دول الجوار النائب أحمد فؤاد أباظة

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