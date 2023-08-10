تنشيط الدماغ والجهاز الهضمي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ؟

عندما تستيقظ وتشرب الماء فور الاستيقاظ، يحدث العديد من العمليات في جسمك. إليك بعض التأثيرات التي يمكن أن يكون لشرب الماء في الصباح على جسمك وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء على الريق

1. تعويض السوائل: أثناء النوم، يمكن أن يفقد جسمك السوائل عن طريق التنفس والعرق. عند شرب الماء في الصباح، تعوض جسمك هذه السوائل المفقودة وتعزز الترطيب العام للجسم.

1. تنشيط الجهاز الهضمي: يمكن أن يحفز شرب الماء في الصباح عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء. قد يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين الإفرازات الهضمية.

1. تحفيز الاستقلاب: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن شرب الماء البارد في الصباح يمكن أن يزيد من معدل الأيض الأساسي لفترة قصيرة. وهذا يعني أن جسمك سيحترق المزيد من السعرات الحرارية خلال النهار.

1. تنشيط وظائف الدماغ: يعتبر الجهاز العصبي المركزي حساسًا للإجهاد الناجم عن الجفاف. عند شرب الماء في الصباح، يمكن أن يساعد على تحسين وظائف الدماغ والتركيز، ويمكن أن يخفف من الشعور بالتعب والإرهاق.

1. دعم صحة الجلد: تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يعزز ترطيب الجلد ويساعد في الحفاظ على مظهره الصحي. عندما تشرب الماء في الصباح، فإنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة ومظهر الجلد.

من الجيد أن تتبع عادة شرب الماء في الصباح، ولكن يجب أن تتذكر أن الاحتياجات المائية تختلف من شخص لآخر. الأفضل هو الاستماع إلى جسمك وشرب الماء عندما تشعر بالعطش أو عندما تكون السوائل ضرورية.