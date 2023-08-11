سعادة غامرة.. هدايا الرئيس السيسى تنشر الفرحة بين أهالى منطقة الصحابى بأسوان

مشهد جميل ، وشكر وتقدير ، كان هذا هو عنوان الفرحة الكبيرة التى عاشها أهالى منطقة الصحابى بوسط مدينة أسوان أثناء قيام المحافظ اللواء أشرف عطية بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى عليهم خلال تفقده لمساكنهم .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل هذه الفرحة وسط إطلاق الزغاريد وتعميم أجواء الفرحة والسعادة على وجوه البسطاء من أهالى منطقة الصحابى بوسط مدينة أسوان .

هدايا الرئيس

محافظ أسوان يسلم هدايا الرئيس السيسى لأهالى الصحابى

فقد قدم أهالى الصحابى خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية ، وجاء اهتمامه بتحويل منطقة الصحابى العشوائية لمنطقة آدمية ، وأصبح الأهالى يعيشون فى أجواء آمنة بعيداً عن العشوائية ، وفى كل يوم يجدوا فى المنطقة أجواء وبصمات جديدة من التطوير والتجميل واللمسات الجمالية ، فبعد الضيق أصبح الوسع ، وأصبح هناك شوارع مرصوفة ، وإنارة بالأعمدة ، وعمارات سكنية أدمية .

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والأثاث والمفروشات على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات .

كما تفقد محافظ أسوان أعمال هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بالمنطقة تمهيداً لتحويلها على غرار " حى الإسمرات " بخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة ، فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة ، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية ، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة .

ونقل اللواء أشرف عطية تحيات رئيس الجمهورية للمواطنين والأسر ، وتأكيد القيادة السياسية بالقضاء على جميع المناطق العشوائية حيث تعتبر منطقة الصحابى أخر منطقة عشوائية بمحافظة أسوان بعد الإنتهاء من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما بإجمالى 83 منزل ومبنى لوقوعهم فى مخرات السيول ، وأيضاً منطقة الناصرية بإجمالى 29 منزل والذين يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى .

جهود

محافظ أسوان يسلم هدايا الرئيس السيسى لأهالى الصحابى

وحرص أشرف عطية على تناول مشروب الشاي مع الأسر ، ليتناقش معهم فى المراحل التالية لتطوير الصحابى ، والمخطط الذى سيتم تنفيذه لتحويلها لمنطقة جذب آمنة للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ، ولتتجسد فيها الحياة الكريمة للمواطن .

وأشار المحافظ إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابى جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق ، وسط متابعة من معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين ، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابى .

محافظ أسوان يسلم هدايا الرئيس السيسى لأهالى الصحابى

محافظ أسوان يسلم هدايا الرئيس السيسى لأهالى الصحابى