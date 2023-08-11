أسعار الجنيه الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-8-2023، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق.

ويرغب المواطنون في أسعار الذهب اليوم في مصر، وكذلك لشراء الذهب، أو البيع للمعدن الأصفر، ولذلك يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب .

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21

سعر الذهب عيار 21 يسجل بيع 2,172 شراء 2,178

سعر الذهب عيار 24 يسجل بيع 2,482 شراء 2,489

سعر الذهب عيار 18 يسجل بيع 1,862 شراء 1,867

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,482 شراء 2,489 عيار 22 بيع 2,275 شراء 2,282 عيار 21 بيع 2,172 شراء 2,178 عيار 18 بيع 1,862 شراء 1,867 عيار 14 بيع 1,448 شراء 1,452 عيار 12 بيع 1,241 شراء 1,245 الاونصة بيع 77,199 شراء 77,412 الجنيه الذهب بيع 17,376 شراء 17,424 الكيلو بيع 2,482,286 شراء 2,489,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ارتفعت أسعار الذهب المحلية خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد فترة طويلة من التذبذب في نطاقات ضيقة، يأتي هذا الارتفاع بعد صدور بيانات التضخم اليوم عن كل من الاقتصاد المصري والاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر على حركة الذهب محلياً وعالمياً.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2175 جنيه للجرام، وذلك بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2157 جنيه للجرام، بينما قد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 2180 جنيه للجرام.

أما عن سعر أونصة الذهب العالمية فقد افتتحت جلسة اليوم في سوق الذهب الفوري عند 1914 دولار للأونصة، لتسجل أعلى مستوى عند 1930 دولار للأونصة، قبل أن تتراجع وقت كتابة التقرير لتتداول حالياً عند 1920 دولار للأونصة.

وأرجع تحليل جولد بيليون أسباب صعود الذهب الي صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي والتي تنتظرها الأسواق باهتمام كون هذه البيانات تساهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، وأظهر تقرير أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات بنسبة 3.3% وأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.0%.

أما عن المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب فقد ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة عند 4.8%.

ارتفاع التضخم في شهر يوليو في الولايات المتحدة كان متوقع بشكل كبير، وكون الارتفاع جاء أقل من المتوقع فهو يزيد من احتمالية انتهاء دورة التشديد النقدي وإنهاء رفع أسعار الفائدة، ليساعد هذا أسعار الذهب على التعافي من أدنى مستوى في شهر الذي سجلته اليوم عند 1912 دولار للأونصة.

تعافي أسعار الذهب اليوم جاء محدود ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب العالمي بنسبة 1.1% ليفقد قرابة 21 دولار للأونصة.

أما عن الجانب المحلي فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو على المستوى السنوي وكانت قراءة شهر يونيو بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو من 2.1% خلال شهر يونيو.

أيضاً أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن مؤشر التضخم الأساسي في مصر خلال شهر يوليو ليرتفع بنسبة 40.7% على المستوى السنوي بأقل من القراءة السابق لشهر يونيو بنسبة 41%.

على الرغم من الضغوط السلبية التي يتعرض لها سعر الذهب العالمي وتداوله بالقرب من المستوى 1900 دولار للأونصة، نجد اليوم أسعار الذهب المحلي تعود للارتفاع بمقدار 23 جنيه للجرام عيار 21 تقريباً.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب المحلي اليوم هي بيانات التضخم عن الاقتصاد المصري التي أظهرت تذبذب بين ارتفاع وتراجع وفقاً للمؤشرات المختلفة، وقد يعني هذا اقتراب التضخم من الوصول لذروته وبالتالي قد يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الذهب.

البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير قام برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%، وأشار في بيانه أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً من قبل البنك، مدعومة بالسياسات النقدية التشديدية حتى الآن.

من جهة أخرى وبشكل عام تشهد أسواق الذهب المحلي تراجع في الطلب المحلي والسيولة المتاحة لدى المشاركين في الأسواق، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى الاستقرار خلال الفترة الماضي.