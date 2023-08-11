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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الحرارة الشديدة تؤثر على الصحة العقلية والنفسية بالسلب وتجعل الإنسان أقل تركيزا وذكاء.

وجد الدراسات سابقة أن الحرارة الشديدة تضر الأصحاء والمصابين بالامراض النفسية والعصبية على حد سواء وتجعلهم عرضى للاكتئاب والانفعال الزائد والتفكير في التخلص من الحياة.


ووفقا لما جاء في موقع “افري داي هيلث” لم يحدد الباحثون سببًا دقيقًا لارتباط الحرارة الشديدة بتفاقم أعراض الصحة العقلية ولكن رصدوا بعض العوامل المساهمة في ذلك.

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 تعيق الحرارة وظائف الدماغ


يمكن أن تسبب درجات الحرارة القصوى مشكلة في كيفية عمل عقلك بعدة طرق.

قد لا تعمل منطقة في الدماغ تسمى الوطاء، والتي تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية تحت السيطرة (وتساعد أيضًا في الوظائف الأساسية ، مثل الجوع والعطش والحالة المزاجية والدافع الجنسي وضغط الدم والنوم) ، اى يعاني الأشخاص إن بعض الظروف الصحية بسبب الحرارة الشديدة.

مشاكل النوم
مشاكل النوم


تظهر الأبحاث أيضًا أن الحرارة الشديدة قد تعيق الذاكرة العاملة والانتباه .

تدمر الحالة المزاجية 

وتتداخل الحرارة أيضًا مع مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ ، والتي تساعد على تنظيم الحالة المزاجية وتخفيف العدوانية ، وفقًا  للمنتدى الاقتصادي العالمي .

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم استجابة الدماغ للحرارة الشديدة بشكل أفضل ، و من الواضح أن كيمياء الدماغ تلعب دورًا.

وتعرضك بعض حالات الصحة العقلية لمشاكل الحرارة "هناك بعض الأدلة على أن المرض العقلي نفسه قد يكون له بعض التأثيرات السلبية على التنظيم الحراري في الجسم - هذه هي قدرة الجسم على البقاء هادئًا".


الأدوية قد تغير طريقة تنظيم الجسم للحرارة


الأدوية التي يتناولها الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية للسيطرة على أعراضهم - مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان - قد تؤثر على كيفية استجابة أجسامهم للحرارة ، حسبما ذكرت APA .

إلى جانب الأشخاص الذين يتناولون مضادات الذهان ، يبدو أن أولئك الذين يتناولون أدوية مضادات الكولين - التي توصف أحيانًا للاكتئاب - والأدوية المضادة للقلق لديهم خطر متزايد من دخول المستشفى بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة أثناء موجة الحر ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية للطب النفسي.


لاحظ المؤلفون أن الأفراد الذين يتناولون الأدوية النفسية يجب أن يتحدثوا مع أطبائهم حول مخاطر وفوائد استخدام أدويتهم خلال فترات الحرارة الشديدة.

درجات الحرارة الأكثر سخونة تجعل النوم أكثر صعوبة


عندما تضرب موجة الحر، غالبًا ما يعاني نومنا. يعتقد الخبراء أن هذا النقص في النوم الجيد يمكن أن يكون له تأثير مضاعف على الأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية. لقد ثبت في الأبحاث أن النوم غير الكافي يمكن أن يجعل أعراض اضطرابات المزاج ، مثل القلق والاكتئاب ، أسوأ .

كما أن النوم المضطرب وعدم الراحة أثناء النهار أثناء درجات الحرارة الشديدة قد تكون الآليات البيولوجية التي تساهم في زيادة معدلات زيارات قسم الطوارئ ، لذلك قد تكون هذه أشياء مهمة يجب على المرضى مراقبتها".
 

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