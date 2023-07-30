صدى البلد يرصد ارتفاع درجة الحرارة اليوم في القاهرة والجيزة.. صور

رصدت عدسة موقع صدى البلد ارتفاع درجة الحرارة اليوم من شوارع محافظتي القاهرة والجيزة.

و‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شعرنا اليوم بانخفاض في درجات الحرارة خاصة بعد الموجة الحارة الذي مرت على مدار الأسبوعين الماضيين والارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية هبة جلال، عبر شاشة "المحور"، أن الموجة بدأت تنخفض من اليوم وأصبحت أقل حدة والانخفاض وصل إلى 5 درجات على القاهرة الكبرى لكن ارتفاع نسبة الرطوبة للأسف مستمر معنا خاصة في شهر أغسطس وكافة أنحاء الجمهورية سوف تشهد انخفاض طفيف في درجة الحرارة الفترة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر القادم لن تكون بنفس الحدة والاستمرارية وسيكون على فترات.

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