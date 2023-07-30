عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يرصد ارتفاع درجة الحرارة اليوم في القاهرة والجيزة.. صور

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد ارتفاع درجة الحرارة اليوم من شوارع محافظتي القاهرة والجيزة.

 

و‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا شعرنا اليوم بانخفاض في درجات الحرارة خاصة بعد الموجة الحارة الذي مرت على مدار الأسبوعين الماضيين والارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية هبة جلال، عبر شاشة "المحور"، أن الموجة بدأت تنخفض من اليوم وأصبحت أقل حدة والانخفاض وصل إلى 5 درجات على القاهرة الكبرى لكن ارتفاع نسبة الرطوبة للأسف مستمر معنا خاصة في شهر أغسطس وكافة أنحاء الجمهورية سوف تشهد انخفاض طفيف في درجة الحرارة الفترة المقبلة.

 

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر القادم لن تكون بنفس الحدة والاستمرارية وسيكون على فترات.

IMG-20230730-WA0044
IMG-20230730-WA0044
IMG-20230730-WA0043
IMG-20230730-WA0043
IMG-20230730-WA0039
IMG-20230730-WA0039
IMG-20230730-WA0040
IMG-20230730-WA0040
IMG-20230730-WA0037
IMG-20230730-WA0037
IMG-20230730-WA0038
IMG-20230730-WA0038
IMG-20230730-WA0035
IMG-20230730-WA0035
IMG-20230730-WA0033
IMG-20230730-WA0033
IMG-20230730-WA0034
IMG-20230730-WA0034
IMG-20230730-WA0032
IMG-20230730-WA0032
IMG-20230730-WA0030
IMG-20230730-WA0030
ارتفاع درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

لم يستلموا الجثة.. انهيار أسرة حسن يوسف وشمس البارودي بعد غرق عبدالله

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل مؤتمر وزير التعليم

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

ترشيحاتنا

غرفة صناعة الحبوب: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لأكثر من 5 أشهر

من جديد الخطيب ..قرار عاجل ضد مرتضي منصور

رئيس الإمارات يبعث برسالة إلى ملك المغرب.. ما فحواها؟

زلزال عنيف يضرب إقليم في رومانيا ولا أنباء عن الضحايا

وكيل الأزهر : القراءة مفتاح العلم ولاتستكثروا وقتاً تقضونه في تصفح كتاب.. صور

كواليس اجتماع 10 قيادات بالكهرباء لوضع جداول انقطاع التيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يكشف عن شيء «غير مقبول» يفعله الشباب في المصيف

كوارث صحية.. لا تتناول السمك النيئ لهذا السبب

ماذا يحدث عند وضع ورق اللورا باللحم؟؟

بكلمات مؤثرة .. الدكتور جمال شعبان ينعي نجل الفنان حسن يوسف

فيديو

كسروا المكان.. أهالي يعتدون على أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط.. فيديوجراف

خلاف أسري.. جلسة صلح تتحول إلى مأساة في ناد رياضي بـ زفتى

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ