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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف هتدفع كام.. رسوم تجديد رخصة القيادة والمستندات المطلوبة

رخصة القيادة
رخصة القيادة

يرغب الكثيرين من المواطنين في  تجديد رخصة القيادة الخاصة وذلك بعد انتهائها لتجنب الغرامة وعليه هناك رسوم يلزم علي المواطن الإلمام بها عند القيام بتجديد الرخصة.


المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة


ويحتاج المواطن الراغب فى تجديد رخصة القيادة الخاصة إلي تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتضمن مايلي :-

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سحب رخصة القيادة.. عقوبة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات بقانون المرور

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9 خطوات لاستخراج رخصة قيادة إلكترونية

- يلزم إحضار أصل البطاقة الشخصية، بطاقة الرقم القومي وأيضا صورة منها

- كما يلزم تحضير أيضا أصل رخصة القيادة القديمة خلال التوجه لوحدة المرور التابع لها.

- ولأن المعاملات أغلبها تتم بالدفع الالكتروني ينصح  باصطحاب الفيزا الخاصة لدفع الرسوم

رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة


ويحتاج المواطن الراغب فى تجديد رخصة القيادة الخاصة إلي معرفة أن مصاريف تجديد الرخصة قد تبدء من  1105 جنيهات وذلك فى حال عدم وجود مخالفات.

- وتتضمن رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة استخراج شهادة المخالفات ورسومها 50 جنيها بخلاف المخالفات.

- كما يتم سداد 300 جنيها للكشف الطبي داخل وحدة المرور حيث سيتم كشف الرمد وفصيلة الدم، ثم إجراء كشف بسيط للتأكد من سلامة الأطراف.

- كما تشمل المصروفات شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور وقيمتها بـ125 جنيها.

- وبعد الانتهاء من الأوراق يتم تسليمها للشباك المختص بجمع لتسليم «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية»، ثم الحصول رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة.

- يتم الذهاب للخزينة ويتم دفع 630 جنيها ضرائب من خلال الفيزا.

- يتم تسليم وصل دفع الضريبة إلى الشباك الذي تم تسليم الأوراق فيه، ليقوم بعدها بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.

- ثم بعدها يتم التوجه للتصوير لالتقاط الصورة التي ستظهر في رخصة القيادة.

- وأخيرا استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة أول مرة 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في استخراج رخصة قيادة لأول مرة وتشمل مايلي :-

- ألا يقل سن المواطن الراغب فى استخراج رخصة قيادة عن 18 سنة.

- كما يشترط أيضا ألا يكون صادر ضد السائق المتقدم للرخصة حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف. والأمانة.

خطوات استخراج رخصة قيادة

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي أو رخصة خاصة تشمل مايلي :-

- تتضمن أولي خطوات استخراج رخصة القيادة الذهاب إلى مقر المرور حسب العنوان المدوّن في بطاقة الرقم القومي، وشراء حافظة أو ملف من أمام البوابة.

- يتم فى هذه الخطوة  الكشف الطبي لتحديد حالة النظر والباطنة من داخل وحدة المرور.

- وفى هذه الخطوة يتم استخراج شهادة براءة الذمة بالمخالفات رخصة القيادة في حالة تجديد الرخصة.

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سحب رخصة القيادة.. عقوبة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات بقانون المرور

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9 خطوات لاستخراج رخصة قيادة إلكترونية

- يقوم المواطن بشراء نموذج 256 طلب الحصول على الرخصة من المرور.

- هنا يتم تقديم صورة بطاقة رقم القومي مع الاطلاع على الأصل و3 صور شخصية 4*6 حديثة.

- يتم سداد الرسوم المطلوبة دفعها في الخزنة.

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