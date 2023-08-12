اخبار الحوادث |شاب يعرف بوفاة والده من الفيس بوك .. حقيقة ممارسة اعمال الدجل داخل مسجد بالخليفة

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية والتي جاء ابرزها:

القبض على لص سرق حقيبة يد من أجنبي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تداولته المواقع الإخبارية لمقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة .

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طلب عاجل من النيابة في غرق شاب بـ بحيرة قارون

صرحت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بانتداب مفتش صحة أبشواى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه بحيرة قارون اليوم بحدود قرية كحك ، أثناء استحمامه فى مياه البحيرة هربا من الحر ، وإعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة .

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اكتشف وفاة والده من “فيس بوك”| مأساة حزينة لشاب في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن المساعدة في التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بأحد المستشفيات في الخانكة بالقليوبية.

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فتح تحقيق عاجل| الداخلية تكشف حقيقة ممارسة الدجل داخل مسجد بالخليفة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

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كسر ضلوع وضرب بالنار | تصعيد أزمة "بيت عيلة" في سوهاج

"انا كنت رايح مع اهلي زيارة لناس في جرجا وعدينا على بيتنا في المنشاة وشوفنا بيت جدي متجدد وسألنا مين اللي عمل كده في البيت بعدها مشوفناش غير جثة مننا ودمنا سايح في البلد"، بهذه الكلمات بدأ الشاب الثلاثيني ابن محافظة الإسكندرية أحمد محمد، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا ما تعرض له بصحبة عائلته بمحافظة سوهاج.

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