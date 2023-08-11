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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلب عاجل من النيابة في غرق شاب بـ بحيرة قارون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بانتداب مفتش صحة أبشواى  لتوقيع الكشف الطبى على جثمان  شاب لقى مصرعه غرقا فى مياه بحيرة قارون اليوم بحدود قرية كحك ، أثناء استحمامه فى مياه البحيرة هربا من الحر ، وإعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة  .

تلقى اللواء ثروت عطا الله مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم  ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الشاب  من قرية  كحك التابعة لمركز يوسف الصديق ، ذهب مع اصدقاؤه للاستحمام فى مياه بحيرة قارون هبا من الحر ، ولعدم اجادته السباحة ، جرفه تيار مياه البحيرة ولفظ أنفاسه غرقا.

 انتقلت قوات الانقاذ النهرى بمديرية امن الفيوم الى مكان الحادث ، وتم ت عمليات البحث والتنشيط ، حتى عثر على جثمان الشاب الغريق ، وتم انتشال جثمانه ونقله بسيارة الإسعاف الى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى .

 تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى نيابة أبشواى التى اصدرت قرارها المتقدم .

 

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