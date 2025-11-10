من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري

النوم القهري .. قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن النوم القهري هو مرض عصبي مزمن يحدث بسبب فقدان الدماغ القدرة على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ على نحو طبيعي.

أعراض النوم القهري

أوضحت الجمعية أن أعراض النوم القهري تتمثل في النعاس الشديد نهارًا وعدم القدرة على مقاومته، ومن ثم النوم في أماكن أو مواقف غريبة مثل حوض الاستحمام أو أثناء المحادثة أو أثناء العمل، إلى جانب الجمود، إذ ينخفض توتر العضلات فجأة، وينهار المصابون فجأة.

واقرأ أيضًا:

وتشمل الأعراض أيضًا الهلوسة عند النوم أو الاستيقاظ وشلل النوم؛ حيث يعجز المصابون مؤقتا عن الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو النوم، على الرغم من تمام وعيهم.

كما قد يصاحب النوم القهري أعراض أو حالات أخرى مثل:

- الكوابيس

- المشي أثناء النوم

- الصداع النصفي

- اضطرابات التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس النومي)

- حركات لا إرادية دورية أثناء النوم مثل حركات الساقين

- مشاكل التركيز

- انخفاض الأداء

- الاكتئاب

- زيادة الوزن مع تقدم المرض بسبب ضعف تنظيم الشهية

طريقة علاج النوم القهري

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن النوم القهري يعد حاليًّا مرضًا غير قابل للشفاء. لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض، وعادةً ما يتضمن ذلك مزيجًا من العلاجات الدوائية وغير الدوائية.

ويمكن مواجهة النوم القهري بواسطة الأدوية، التي تكافح النعاس المفرط أثناء النهار أو فقدان التوتر العضلي المفاجئ، في حين تعد مضادات الاكتئاب فعالة في علاج شلل النوم والهلوسة، بحسب دي بي إيه.

وإلى جانب العلاج الدوائي، من المهم جدًّا لمرضى النوم القهري الحصول على قسط كافٍ من النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم.

ويُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة وقيلولة قصيرة خلال النهار لضمان بضع ساعات من الراحة والطاقة.

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، يُنصح بتجنب الوجبات الكبيرة؛ لأنها قد تزيد من النعاس.

كما أن ممارسة الرياضة مفيدة، خاصةً أن كثيرًا من المصابين يعانون زيادة الوزن.