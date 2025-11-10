قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري

من أعراضه المشي اللاإرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
من أعراضه المشي اللاإرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
عبد الفتاح تركي

النوم القهري .. قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن النوم القهري هو مرض عصبي مزمن يحدث بسبب فقدان الدماغ القدرة على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ على نحو طبيعي.

أعراض النوم القهري

أوضحت الجمعية أن أعراض النوم القهري تتمثل في النعاس الشديد نهارًا وعدم القدرة على مقاومته، ومن ثم النوم في أماكن أو مواقف غريبة مثل حوض الاستحمام أو أثناء المحادثة أو أثناء العمل، إلى جانب الجمود، إذ ينخفض توتر العضلات فجأة، وينهار المصابون فجأة.

واقرأ أيضًا:

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

وتشمل الأعراض أيضًا الهلوسة عند النوم أو الاستيقاظ وشلل النوم؛ حيث يعجز المصابون مؤقتا عن الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو النوم، على الرغم من تمام وعيهم.

كما قد يصاحب النوم القهري أعراض أو حالات أخرى مثل: 

- الكوابيس

- المشي أثناء النوم

- الصداع النصفي

- اضطرابات التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس النومي)

- حركات لا إرادية دورية أثناء النوم مثل حركات الساقين

- مشاكل التركيز

- انخفاض الأداء

- الاكتئاب

- زيادة الوزن مع تقدم المرض بسبب ضعف تنظيم الشهية

أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم

طريقة علاج النوم القهري

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن النوم القهري يعد حاليًّا مرضًا غير قابل للشفاء. لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض، وعادةً ما يتضمن ذلك مزيجًا من العلاجات الدوائية وغير الدوائية.

ويمكن مواجهة النوم القهري بواسطة الأدوية، التي تكافح النعاس المفرط أثناء النهار أو فقدان التوتر العضلي المفاجئ، في حين تعد مضادات الاكتئاب فعالة في علاج شلل النوم والهلوسة، بحسب دي بي إيه.

وإلى جانب العلاج الدوائي، من المهم جدًّا لمرضى النوم القهري الحصول على قسط كافٍ من النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم. 

ويُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة وقيلولة قصيرة خلال النهار لضمان بضع ساعات من الراحة والطاقة.

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، يُنصح بتجنب الوجبات الكبيرة؛ لأنها قد تزيد من النعاس. 

كما أن ممارسة الرياضة مفيدة، خاصةً أن كثيرًا من المصابين يعانون زيادة الوزن.

النوم النوم القهري أبحاث النوم أعراض النوم القهري شلل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

ترامب يستقبل الشرع في البيت الابيض

لقاء الشرع وترامب ينتهي بتعليق "قيصر".. واشنطن تفتح باباً "مشروطاً" لسوريا | تقرير

البنك الأوروبي

البنك الأوروبي للاستثمار يضاعف تمويل التكيّف مع تغير المناخ لـ30 مليار يورو

ترامب

العفو عن شخصيات بارزة متهمة بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

بالصور

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد