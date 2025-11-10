بإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

أطلقت ريد ماجيك إصدار 2026 من سلسلة حواسيبها المحمولة للألعاب الاحترافية مقاس 16 بوصة في الصين الشهر الماضي. تتضمن السلسلة ثلاثة إصدارات مزودة ببطاقات معالجة الرسومات RTX 5090 وRTX 5080 وRTX 5070Ti. إصدار RTX 5070Ti متوفر الآن للبيع

بسعر يبدأ من 16,999 يوان (2,388 دولارًا أمريكيًا) أو 14,999 يوان (2,106 دولارًا أمريكيًا) بعد الدعم الصيني.

ريد ماجيك 16 برو

مواصفات ريد ماجيك 16 برو

يتميز الطراز الجديد بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX، الذي يتضمن 24 نواة و24 خيطًا، ويصل تردده إلى 5.4 جيجاهرتز. وتزعم Red Magic أن المعالج يوفر أداءً فائقًا بقوة 200 واط.

يستخدم الكمبيوتر المحمول نظام تبريد مخصصًا يُسمى Magic Cold 2.0. يتضمن هذا النظام ثلاث مراوح، وستة أنابيب حرارية نحاسية مركبة، وحجرة بخار كبيرة الحجم تغطي مساحة 13,395 مم².

يأتي جهاز Red Magic بشاشة Magic Cloud eSports Display 2.0 مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K (2560×1600)، ومعدل تحديث 300 هرتز، وزمن استجابة 4 مللي ثانية. تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync، وتوفر سطوعًا يصل إلى 500 شمعة/م²، وتغطي 100% من نطاق ألوان DCI-P3.

تعد الشاشة حاصلة على شهادة TÜV SGS لأداء خالٍ من الضوء الأزرق والوميض، كما تتضمن طبقة حماية مدمجة للخصوصية.

يدعم الكمبيوتر المحمول ذاكرة DDR5 ثنائية القناة بتردد 6400 ميجاهرتز بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، ويتضمن قرص SSD NVMe PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت. كما يتميز بفتحة PCIe 5.0 ثانوية لتوسيع RAID 0.

يتميز الهيكل بتصميم شبه شفاف مع إضاءة RGB حول لوحة المفاتيح والشعار والضوء الخلفي وحلقة لوحة اللمس. يتضمن الكمبيوتر المحمول لوحة مفاتيح RGB كاملة الحجم مع مفاتيح ماكرو، ولوحة لمس من زجاج AG، وكاميرا IR بدقة 1080 بكسل لتسجيل الدخول باستخدام Windows Hello.



يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا ببطارية 99 واط/ساعة تدعم الشحن السريع PD بقوة 100 واط. وللاتصال، يتضمن منفذ Thunderbolt 5، وHDMI 2.1، ومنفذي USB-C، ومنافذ USB-A متعددة، ومنفذ إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، وشبكة Wi-Fi 7 مع MLO، وقارئ بطاقات SD UHS-II.

تضيف Red Magic نظامًا مكونًا من أربعة مكبرات صوت مع DTS:X Ultra، ويوفر تطبيق Red Magic Control Center مراقبة النظام، وضوابط الإضاءة، والتعاون بين الأجهزة المتعددة.

في السياق نفسه، أطلقت فوجيتسو مؤخرًا جهاز FMV Note A في اليابان، المزود بمعالج Ryzen 7، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ومحرك أقراص Blu-ray مدمج. كما طرحت الشركة جهاز FMV UX-K3 ، الذي يُعتبر الآن أخف حواسيب محمولة في العالم بوزن 634 جرامًا فقط، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا في مجال تصميم الأجهزة فائقة الحمل.