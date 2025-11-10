قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

حواسيب الألعاب
حواسيب الألعاب
لمياء الياسين

أطلقت ريد ماجيك إصدار 2026 من سلسلة حواسيبها المحمولة للألعاب الاحترافية مقاس 16 بوصة في الصين الشهر الماضي. تتضمن السلسلة ثلاثة إصدارات مزودة ببطاقات معالجة الرسومات RTX 5090 وRTX 5080 وRTX 5070Ti. إصدار RTX 5070Ti متوفر الآن للبيع

 بسعر يبدأ من 16,999 يوان (2,388 دولارًا أمريكيًا) أو 14,999 يوان (2,106 دولارًا أمريكيًا) بعد الدعم الصيني.

 ريد ماجيك 16 برو

مواصفات ريد ماجيك 16 برو

يتميز الطراز الجديد بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX، الذي يتضمن 24 نواة و24 خيطًا، ويصل تردده إلى 5.4 جيجاهرتز. وتزعم Red Magic أن المعالج يوفر أداءً فائقًا بقوة 200 واط.

يستخدم الكمبيوتر المحمول نظام تبريد مخصصًا يُسمى Magic Cold 2.0. يتضمن هذا النظام ثلاث مراوح، وستة أنابيب حرارية نحاسية مركبة، وحجرة بخار كبيرة الحجم تغطي مساحة 13,395 مم².
يأتي جهاز Red Magic بشاشة Magic Cloud eSports Display 2.0 مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K (2560×1600)، ومعدل تحديث 300 هرتز، وزمن استجابة 4 مللي ثانية. تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync، وتوفر سطوعًا يصل إلى 500 شمعة/م²، وتغطي 100% من نطاق ألوان DCI-P3.

تعد الشاشة حاصلة على شهادة TÜV SGS لأداء خالٍ من الضوء الأزرق والوميض، كما تتضمن طبقة حماية مدمجة للخصوصية.

يدعم الكمبيوتر المحمول ذاكرة DDR5 ثنائية القناة بتردد 6400 ميجاهرتز بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، ويتضمن قرص SSD NVMe PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت. كما يتميز بفتحة PCIe 5.0 ثانوية لتوسيع RAID 0.

يتميز الهيكل بتصميم شبه شفاف مع إضاءة RGB حول لوحة المفاتيح والشعار والضوء الخلفي وحلقة لوحة اللمس. يتضمن الكمبيوتر المحمول لوحة مفاتيح RGB كاملة الحجم مع مفاتيح ماكرو، ولوحة لمس من زجاج AG، وكاميرا IR بدقة 1080 بكسل لتسجيل الدخول باستخدام Windows Hello.


يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا ببطارية 99 واط/ساعة تدعم الشحن السريع PD بقوة 100 واط. وللاتصال، يتضمن منفذ Thunderbolt 5، وHDMI 2.1، ومنفذي USB-C، ومنافذ USB-A متعددة، ومنفذ إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، وشبكة Wi-Fi 7 مع MLO، وقارئ بطاقات SD UHS-II.

تضيف Red Magic نظامًا مكونًا من أربعة مكبرات صوت مع DTS:X Ultra، ويوفر تطبيق Red Magic Control Center مراقبة النظام، وضوابط الإضاءة، والتعاون بين الأجهزة المتعددة.

في السياق نفسه، أطلقت فوجيتسو مؤخرًا جهاز FMV Note A في اليابان، المزود بمعالج Ryzen 7، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ومحرك أقراص Blu-ray مدمج. كما طرحت الشركة جهاز FMV UX-K3 ، الذي يُعتبر الآن أخف حواسيب محمولة في العالم بوزن 634 جرامًا فقط، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا في مجال تصميم الأجهزة فائقة الحمل.

معالجة الرسومات جهاز R جهاز Red Magic الكمبيوتر المحمول لوحة المفاتيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

ترشيحاتنا

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

إقبال كثيف من الشباب وكبار السن على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

لجان الإسكندرية

مشاهد غير مسبوقة.. حشود الإسكندرية تفيض حماسا أمام صناديق الاقتراع

إقبال كثيف على مدارس البحر الأعظم بالجيزة لبدء التصويت في انتخابات النواب

إقبال كثيف على مدارس البحر الأعظم بالجيزة لبدء التصويت في انتخابات النواب

بالصور

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥
انتخابات ٢٠٢٥

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

سرفيس
سرفيس
سرفيس

بعد شائعات حول الانفصال.. 10 صور رومانسية تجمع هنادى مهنا وزوجها

بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها
بعد شائعات حول إنفصالهم..10 صور رومانسية تجمع بين هنادى مهنا وزوجها

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد