بإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

إلى جانب سلسلة هواتف الألعاب الذكية RED MAGIC 11 Pro ، أطلقت العلامة التجارية الفرعية Nubia أيضًا الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب RED MAGIC 16 Pro.

مواصفات ريد ماجيك 16 برو

يتميز الكمبيوتر المحمول بلوحة من زجاج السيليكا والألومنيوم تحمي من الخدوش وبصمات الأصابع والتآكل كما يتضمن إضاءة RGB قابلة للتخصيص على لوحة اللمس والمفاتيح الخلفية .

ويأتي الجهاز مع شاشة MagicCloud Ultra Competition Screen 2.0 مقاس 16 بوصة والتي توفر دقة 2560×1600 ومعدل تحديث 300 هرتز ووقت استجابة GTG 4 مللي ثانية للحصول على صور أكثر جودة ووضوحا

ميزات كمبيوتر الألعاب RED MAGIC 11 Pro

يعمل الكمبيوتر المحمول بمعالج Intel Core Ultra 9-275HX و يوفر الكمبيوتر المحمول ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 64 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 2 تيرابايت وتشمل خيارات الاتصال ثلاثة منافذ USB-A ويتوفر الكمبيوتر المحمول REDMAGIC 16 Pro Gaming و يباع بحوالي 2386 دولارًا أمريكيًا

تشمل خيارات الاتصال Thunderbolt 5، وشبكة LAN بسرعة 2.5 جيجاهرتز، ومنفذ HDMI 2.1 FRL، وثلاثة منافذ USB-A. يدعم الجهاز نقل البيانات بسرعة عالية وإمكانية توصيل شاشات متعددة.

يتيح نظام Top Player التبديل السريع بين أوضاع الأداء، بينما يوفر مساعد MORA AI التحكم الصوتي، ودعم الألعاب، ومساعدة المهام الأساسية.