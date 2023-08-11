اكتشف وفاة والده من “فيس بوك”| مأساة حزينة لشاب في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن المساعدة في التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بأحد المستشفيات في الخانكة بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس الجارى تبلغ لقسم الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص من المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة المشار إليها) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى والذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.