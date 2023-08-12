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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

أسباب الصدمات العاطفية
أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

الصدمات العاطفية والنفسية قد تحدث نتيجة لعدة أسباب مختلفة. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة للصدمات العاطفية والنفسية كشف عنها الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

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أسباب الصدمات العاطفية والنفسية

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فقدان الأحباء: يمكن أن يكون فقدان الشخص العزيز على قلبك، مثل الشريك الرومانسي أو الأصدقاء المقربين أو أفراد الأسرة، سببًا لصدمة عاطفية قوية. قد يكون ذلك بسبب الوفاة المفاجئة أو الانفصال أو الانتقال بعيدًا عنهم.

الإصابة أو المرض: عند تعرضك لإصابة جسدية خطيرة أو تشخيص مرض مزمن، قد ينتج عن ذلك صدمة نفسية كبيرة. قد يتطلب الأمر التكيف مع التغيرات في الحياة اليومية والتعامل مع الألم الجسدي والتحديات النفسية المرتبطة بذلك.

الحوادث والكوارث: تعرضك لحادث مروع مثل حادث سيارة أو حادث عمل أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو إعصار، قد يسبب صدمة عاطفية ونفسية شديدة. يمكن أن تترافق الصدمة بالخوف والقلق والشعور بالعجز والاضطراب النفسي.

العنف والإساءة: تعرضك للعنف الجسدي أو العاطفي أو الجنسي أو النفسي، سواء كان داخل الأسرة أو في العمل أو في المجتمع، يمكن أن يترتب عليه صدمة عاطفية ونفسية عميقة. يمكن أن يسبب العنف والإساءة انخفاضًا في تقدير الذات والشعور بالخوف والغضب والاكتئاب.

الأحداث العاطفية القوية: يمكن أن تحدث صدمة عاطفية نتيجة لأحداث غير متوقعة في حياتك، مثل فقدان وظيفة هامة أو تجربة طلاق أو تجارب شخصية مؤلمة أخرى مثل الخيانة العاطفية.

الأحداث العالمية المروعة: تعرضنا للأخبار المروعة والأحداث العالمية المأساوية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، مثل الحروب والإرهاب والكوارث البيئية، يمكن أن يؤثر على صحتنا العقلية ويسبب صدمة نفسية.

تذكر أن كل شخص يتعامل بطريقة فردية مع الصدمات العاطفية والنفسية، وقد يتطلب الأمر الدعمساعدة من المحترفين الصحيين للتعامل مع الصدمة واستعادة الصحة النفسية. إذا كنت تعاني من صدمة عاطفية أو نفسية، فمن المهم أن تبحث عن الدعم اللازم من أفراد العائلة والأصدقاء والمهنيين الصحيين المؤهلين.

الصدمات العاطفية والنفسية الصدمات العاطفية الإصابة أو المرض تعرضك للعنف الجسدي ​​​​​​​health

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