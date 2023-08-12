منعش ومغذي فى الحر.. طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

تعتبر طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي، من المشروبات الإيطالية السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة من المشروبات المنعشة التي يمكن تقديمها في فصل الصيف.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي، وهي من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل 8 اكواب.

طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

مقادير طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي :

1 كيلو جزر

3 حبات برتقال

حبة ليمون

15 ملعقة كبيرة سكر

2 علبة زبادي بطعم الخوخ

ماء

طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي :

- نقشر الجزر ونقطعه، ثم نسلقه في 3 لتر ماء لمدة ساعة.

- نعصر البرتقال والليمون.

- بعد أن ينضج الجزر، نضعه في خلاط كهربائي مع الماء الذي نضج فيه، ثم يضاف عصير البرتقال تدريجياً ثم عصير الليمون.

- يضاف السكر ونخلطه.

_ نضع الزبادي ونخلطه، ثم نضع عصير الجزر بالزبادي في الثلاجة حتى يبرد وبعدها نقدمه.