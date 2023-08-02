محمد فهيم: درست الأبعاد النفسية لتشارلي شابلن قبل تقديم المسرحية

أكد الفنان محمد فهيم أن ردود الأفعال على مسرحيته تشارلي قوية جدا.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" تلقيت ردود افعال رائعة منذ أن بدأت عرض المسرحية في مصر حيث رفعت العروض شعار كامل العدد.

وأضاف:" كنت حريص أن أقدم الشخصية بشكل جديد، ودرست الابعاد النفسية لـ تشارلي لكى أتمكن من الشخصية.

وتبلغ أسعار التذاكر 300 جنيه و500 جنيه و750 جنيه و 900 جنية و1000 جنيه و1200 جنيه و1500 جنيه 2000جنيه.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

ومن المقرر أن يحل صناع مسرحية أبطال وصناع مسرحية "تشارلي شابلن" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل، على قناة cbc.

خلال اللقاء، يكشف د. مدحت العدل مؤلف المسرحية الغنائية عن كواليس كتابته للعرض الذي خاضه على سبيل التحدي، وكيف كان لشابلن فضل عليه خلال كتاباته لسيناريوهات بعض أفلامه.

ويروي أحمد البوهي مخرج العرض حلمه بتنفيذ مسرحية ميوزيكال بشكل جديد على المسرح المصري، وكيف أن "تشارلي" احتاجت منه رحلة بحث مضنية للوقوف على تفاصيل غير نمطية في حياة أحد أشهر فناني العالم على مر التاريخ.

ويسرد محمد فهيم الذي أدى دور البطولة عن حلمه القديم بتقديم شخصية الكوميديان الأشهر بالسينما، وكيف أنه خاض تجارب وتحضيرات لتقديم شابلن قبل 10 سنوات كاملة.