قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أثرياء بريطانيا يفرون إلى جزيرة مان هرباً من الضرائب الجديدة

أثرياء بريطانيا يفرون إلى جزيرة مان هرباً من الضرائب الجديدة
أثرياء بريطانيا يفرون إلى جزيرة مان هرباً من الضرائب الجديدة
أ ش أ

تشهد "جزيرة مان" التي تقع في البحر الأيرلندي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، إقبالاً متزايداً من الأثرياء البريطانيين الراغبين في مغادرة المملكة المتحدة، وذلك على خلفية التغييرات الضريبية التي أقرتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز منذ وصول حكومة حزب العمال إلى السلطة.

ويقول خبراء عقاريون إن جزيرة مان والتي تعد إحدى الجزر البريطانية، أصبحت وجهة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين والمتقاعدين الباحثين عن بيئة ضريبية أكثر ملاءمة، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة كاولي جروفز العقارية، أوري-جيمس كرين، أن نحو نصف الاستفسارات المتعلقة بالمنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني تأتي حالياً من بريطانيين يخططون للانتقال إلى الجزيرة، وهي نسبة تضاعفت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التعديلات الضريبية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بضريبة الميراث.

وتشمل الإجراءات التي أثارت مخاوف الأثرياء إخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الميراث، ورفع بعض الضرائب على العقارات والأرباح الرأسمالية، إلى جانب إلغاء مزايا ضريبية كانت متاحة لبعض المقيمين. ويرى كثير من أصحاب الثروات أن هذه السياسات قد تزيد أعباءهم المالية بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وتستفيد "جزيرة مان" من نظام ضريبي أكثر جاذبية، حيث تتمتع بمعدلات ضريبة دخل أقل من تلك المطبقة في بريطانيا، كما تضع سقفاً أعلى لمقدار الضريبة التي يمكن أن يدفعها الفرد سنوياً. وإلى جانب المزايا الضريبية، يشير وكلاء العقارات إلى أن انخفاض معدلات الجريمة ووجود فرص عمل للمهنيين ذوي الكفاءات العالية يعززان جاذبية الجزيرة.

ويُعد الملاكم البريطاني تايسون فيوري من أبرز الشخصيات التي انتقلت إلى جزيرة مان مؤخراً، في خطوة من المتوقع أن توفر له مبالغ كبيرة من الضرائب.

ويرى خبراء الثروات أن عدداً متزايداً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين أصبحوا يدرسون خيارات الانتقال إلى مناطق تتمتع ببيئة ضريبية أكثر تنافسية.

وبحسب الخبراء، فإن التوجه نحو جزيرة مان يعكس ظاهرة أوسع تتمثل في بحث الأثرياء البريطانيين عن بدائل قريبة من المملكة المتحدة، مثل جزيرتي جيرسي وجيرنزي في القنال الإنجلزي، بعد أن وجد بعض من انتقلوا إلى وجهات أبعد مثل دبي أو إيطاليا أن الابتعاد عن بريطانيا بشكل دائم ليس الخيار الأنسب لهم.

جزيرة مان البحر الأيرلندي الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا الأثرياء البريطانيين مغادرة المملكة المتحدة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز حكومة حزب العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد