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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟ وكيف تمنع العدوى

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
هاجر هانئ

تعد جرثومة المعدة من البكتيريا القليلة القادرة على العيش داخل المعدة لفترات طويلة، ويمكن أن تنتقل بين الأشخاص عبر اللعاب أو التلوث الناتج عن عدم الاهتمام بالنظافة، ما يزيد من احتمالية انتقالها بين أفراد الأسرة الواحدة.

نصائح لمنع انتقال جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة

وللحد من خطر العدوى، ينصح الأطباء باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

-استخدام أدوات تقديم الطعام المشتركة بشكل صحيح
يفضل استخدام ملاعق أو أدوات مخصصة لتقديم الطعام، وتجنب تناول الطعام من نفس الملعقة أو استخدام أدوات الآخرين.

- الاهتمام بنظافة الفم والأسنان
تنظيف الأسنان مرتين يوميًا، والمضمضة بعد الوجبات، يساعدان في الحفاظ على صحة الفم وتقليل نمو البكتيريا.

- تجنب إطعام الأطفال من الفم إلى الفم
مثل تذوق الطعام قبل إعطائه للطفل أو استخدام نفس الملعقة، لأن ذلك قد يساهم في انتقال العدوى.

- غسل اليدين بانتظام
خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، للحد من انتشار البكتيريا.

- الحفاظ على نظافة أدوات الطعام وفرش الأسنان
مع استبدال فرش الأسنان بشكل دوري وعدم مشاركة الأدوات الشخصية بين أفراد الأسرة.

ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر عن جرثومة المعدة وعلاجها يساعدان في تقليل المضاعفات ومنع انتقال العدوى للآخرين.

المصدر: wizbiotech

جرثومة المعدة تنظيف الأسنان الفم

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