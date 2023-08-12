طريقة عمل العسلية في المنزل

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل العسلية أفضل من الجاهزة إليك المكونات.

المقادير لعمل العسلية

1 كوب عسل أسود

1 كوب سكر

أسياخ خشبية

سمسم على حسب الرغبة

خطوات التحضير

نحضر وعاء كبير نضع فيه العسل الأسود والسكر، ونضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكون خليط ثقيل القوام

نترك خليط العسل الاسود حتى يبرد قليلًا ونستطيع مسكه باليد

نقوم بوضع الخليط على سطح أملس ،ونقوم بفرده وتطبيقه عدم مرات (مثل الحلاوة السويت) حتى يصبح لونه أبيض وصلب

نشكل الخليط على الأسياخ الخشبية المدهونة بالقليل من النشا عن طريق باليد، ثم نسقط الأسياخ في السمسم حتى تتغطى به

نرفع العسلية من الأسياخ ونتركها حتى تجف ثم نقدمها

وصفة مشابهة:طريقة عمل السمسمية

سر نجاح تحضير العسلية :

من الممكن تحضير العسلية بالعسل الأسود فقط ، أو بخليط من كوب العسل الأسود و كوب من السكر ونصف كوب من الدقيق ونصف كوب من الزبد ونترك الخليط على النار مع التقليب حتى يثقل قوامه ثم نسكبه على ورق زبد أو سليكون ونغلفه بالسمسم ونتركه حتى يجف ثم نقطعه ونقدمه

يمكن تحضير العسلية بعسل الجلوكوز بدلًا من العسل الأسود

فوائد العسلية :

تناول العسلية يساعد على الحد من ظهور أعراض الشيخوخة

تعطي العسلية طاقة كبيرة للجسم

تساعد العسلية على تقوية العظام والأسنان