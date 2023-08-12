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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

أطعمة تنتاولها الحامل
أطعمة تنتاولها الحامل وتحدد من نوع الجنين  

تشعر النساء بالفضول من اليوم الأول من الحمل لمعرفة نوع الجنين، وبالرغم من تشابه أعراض الحمل لدى أغلب النساء، إلا أن هناك بعض العلامات البسيطة التي يمكن أن تخلق فارقا في الحمل بولد عن الحمل ببنت.

أطعمة تنتاولها الحامل وتحدد من نوع الجنين

وقد تميل المراة لتناول بعض الأطعمة في الشهور الأولي، مما قد يرجح الحمل بولد أم بنت، وبالرغم من عدم إثبات الدراسات لهذه الأقاويل، إلا أنها نجحت في تحديد نوع الجنين بدقة مع اغلب النساء.

 

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وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه يمكن تحديد نوع الجنين من الأطعمة التي تفضلها الام في الشهور الاولى من الحمل.

فقد يكون الرغبة في تناول الحلويات من علامات الحمل بطفلة، اما الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة فهذا يعني أنك حامل بولد. 

أطعمة تنتاولها الحامل وتحدد من نوع الجنين

 

وقد يتسبب تناول الأطعمة المالحة أو المليئة بالسكريات، في زيادة وزن المرأة الحامل بشكل كبير؛ حيث إذ كانت حامل بطفلة يزيد وزنها لكن شكل جسمها يبقى متناسقاً بما في ذلك وجهها. 

أما إذ كانت حامل بولد، فستجد وزنها في زيادة مفرطة، إذ ترتكز الزيادة فى منطقتي البطن والخصر ويكون جسم الحامل غير متناسق أو رشيق، وهذه من علامات الحمل بولد في الشهر الثامن عندما تكبر بطن الحامل بشكل واضح.

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