بعد زيادة الأسعار .. شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح المواطنين " بلاش نشترى أجهزة دلوقتى"

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية ان اسعار الاجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 100٪ منذ بداية العام الجارى، وارجع ذلك الى انعكاس الأزمة العالمية التي رفعت من تكاليف الشحن والتأمين على البضائع بشكل كبير خاصة عبر مناطق الخطر مما انعكس على سعر المنتج

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن ارتفاع اسعار الحاوية من 1200 دولار الى 1600 دولار ادى الى التاثير السلبى بزيادة الاسعار على المنتج النهائي هذا بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الأعباء الداخلية من رسوم إدارية وضريبية

ولفت رئيس الشعبة الى أن الوقت الحالي ليس الأفضل لشراءالأجهزة الكهربائية، قائلا : " لو محتاج انزل اشتري ولا انصح بالشراء في الوقت الحالي"



ونوة الى أن مصر تتجه لتصنيع الأجهزة الكهربائية محليًا وتغيير ثقافة الشراء لدى المواطن، مطالبًا إلغاء استيراد الثلاجات والشاشات والاعتماد على المنتج المحلي، واستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية



واستعرض هلال أسعار المراوح والتكييف في مصر، حيث بدأت أسعار المراوح من 1250 جنيهًا وتصل حتى 3 آلاف جنيه، بينما بدأت أسعار التكييف من 13 ألف جنيه، مضيفا أن أسعار التكييف 5 حصان وصل سعره إلى 57 ألف جنيه

وتابع ان أسعار الثلاجات ارتفعت عن العام الماضي فقط بنسبة 150% ومروحة سقف '3 ريشة' سعرها كان يبدأ بـ250 جنيها اليوم تبدأ من 800 جنيه والغسالة الأتوماتيك 18 برنامج سعرها 6000 آلاف جنيه اليوم وصل سعرها 12 ألف جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع سعر أي سلعة يكون له انعكاس على سلع أخرى.

