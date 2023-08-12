رقصة مثيرة لـ هيفاء وهبي مع جمهورها فى حفل الساحل | شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من حفلها الجديد بالساحل الشمالي.



وظهرت هيفاء في الفيديو تغني على المسرح وقدمت وصلة استعراضية وسط تفاعل كبير من الحضور الذى قام بالتصفيق لها والغناء معها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



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مابضعفش أغنية جديدة لهيفاء وهبي

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، فيديو من كواليس أحدث أغانيها “ما بضعفش”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي ، من كواليس تصوير الأغنية، بإطلالات مختلفة، وعلقت كاتبة: “من كواليس مبضعفش”.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

وكان أحدث اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.