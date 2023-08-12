فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في افتتاحية الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
في حراسة المرمى: أندريه لونين
خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيران جارسيا
خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدوارد كامافينجا - جود بيلينجهام
خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان ماميس معقل فريق بيلباو.