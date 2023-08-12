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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

250 جنيهاً خلال يومين.. قفزة جديدة في أسعار الذهب |ماذا هناك؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت سوق الذهب في مصر اليوم السبت 12 أغسطس تقلبات كبيرة، حيث تحركت أسعار المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية مسجلة زيادة بلغت 250 جنيهًا للجرام.

تحرك أسعار الذهب اليوم 

من جانبه قال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد، إنه لا يوجد سبب واضح ومبرر للتحركات التي تشهدها أسعار الذهب خاصة الأكثر شعبية منها.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في تحرك أسعار الذهب هو الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الحالية في المعروض بشكل لا يغطي الطلب.

ونصح ميلاد المواطنين بعدم الانسياق وراء الأسعار الحالية غير الحقيقية والتي يتم تداولها من قبل بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً المواطنين بأنه لا يوجد داع للقلق؛ لأن المشكلة الأساسية هي التكالب على شراء الذهب عند ارتفاع الأسعار والترويج له مما يؤدي إلى مغالة من قبل من يمتلكون الذهب في الأسعار.

وأشار إلى أنه رغم الانخفاضات المتتالية في الفترة السابقة، إلا أنه سرعان ما عاودت أسعار الذهب الارتفاع بشكل كبير اليوم مسجلة صعودا بلغ 165 جنيهًا في سعر الجرام خلال 48 ساعة.

وأكد أن الأسعار ستعود إلى التوازن مرة أخرى في الفترة ما بين أسبوع إلى أسبوعين بحد أقصى متوقعًا عودتها إلى 2150 جنيهًا مرة أخرى لجرام الذهب عيار 21، وكل هذا متوقف على ما إذا وجدت أحداث داخلية أو خارجية تؤثر على مسار الأسعار.

أسعار الذهب في الأسواق 

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 12 أغسطس 2023، كالتالي:

  • سجل سعر الذهب عيار 21 بيع 2370 جنيها، وشراء 2340 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب عيار 24 بيع 2708.5 جنيه، وشراء 2674 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 بيع 2031.5 جنيه، شراء 2006 جنيهات.
  • سجل سعر الذهب عيار 14 بيع 1584.5 جنيه، وشراء 1564.5 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب بيع 18960 جنيها، وشراء 18720 جنيها.

ويفضل البعض دائمًا الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ بها.

وحسب خبراء أسواق المال، فإنه في حالة توفر مبالغ أكبر للاستثمار فشراء سبائك الذهب كبيرة الحجم أفضل في هذه الحالة، وتساعد أصحاب المدخرات على تحقيق عائد أكبر من خلال "الكاش باك".

وتقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

 

سبب ارتفاع أسعار الذهب 

في وقت سابق، قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "مبادرة زيرو جمارك كان لها بالغ الأثر في نزول الأسعار خلال الأشهر الماضية".

وأشار:  "في الـ48 ساعة الماضية حدث زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات، وهذا أمر معتاد للمصريين وكان الطلب أكثر من المعروض مما أدى لارتفاعات من 2150 إلى 2400 جنيه".

وأوضح: "سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض"، متابعًا: "سعر الذهب حاليا 2350 جنيها للجرام عيار 21، ومتوقع خلال الأيام القليلة القادمة حدوث اتزان آخر للسوق خاصة مع توافر الطلب".

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