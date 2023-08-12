أسعار الذهب في التعاملات المسائية .. وعيار 21 مفاجأة

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، في التعاملات المسائية في مصر، لحركة البيع والشراء للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث المواطنين عن أسعار الذهب ، الراغبين في شراء الذهب، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,720 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,493 جنيه.

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,380 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,040 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,587 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,360 جنيه.

الاونصة بيع 83,170 شراء 84,592 جنيه

الجنيه الذهب بيع 18,720 شراء 19,040 جنيه

الكيلو بيع 2,674,286 شراء 2,720,000 جنيه

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.