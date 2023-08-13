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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023| بدء علاقة جديدة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

لديك حدس قوي يوجهك نحو النجاح في جميع مجالات حياتك، سواء كان ذلك في علاقاتك الشخصية أو وظيفتك أو أموالك، لديك القدرة على تحمل المسئولية وتحقيق الأشياء، ثق بقدراتك ودع سحرك الطبيعي ونعمتك تقود الطريق.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

في حياتك المهنية، حان الوقت للدخول في قوتك وتأكيد نفسك، لديك موهبة طبيعية في التفاوض والدبلوماسية، لذلك لا تخف من استخدامها، سواء كنت تتنافس على ترقية أو تبدأ مشروعًا جديدًا، فثق في قدراتك الخاصة ودع سحرك الطبيعي يقود الطريق.

برج الميزان اليوم صحيا

ركز على تغذية نفسك بالعادات الصحية مثل ممارسة الرياضة والتأمل والتغذية الجيدة. 

برج الميزان اليوم عاطفياً

ثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية، وكن منفتحًا على التجارب والعلاقات الجديدة، قد يكون هذا هو اليوم المثالي لبدء علاقة جديدة أو تعميق علاقة قائمة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تبدو أموالك المالية قوية اليوم، بفضل قدرتك على تحقيق التوازن بين دخلك ونفقاتك، ثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بالمال، ولا تخف من اتخاذ خطوات جريئة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات أو مصادر الدخل الجديدة. 

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