اقبض بالدولار.. فرص عمل فى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة

يسعى الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل جيدة تضمن لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها.



فرص عمل ذهبية للشباب



ويمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل جيدة أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وظائف خالية فى مكتبها بمصر.



تخصصات فرص عمل شؤون اللاجئين



وتتوافر لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة تخصصات محددة يمكن للراغبين فى العمل التعرف عليها والتي تشمل وظيفة معاون حماية مجتمعية.

وظيفة معاون حماية مجتمعية



وتتوافر فرص عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة وظيفة معاون حماية مجتمعية بشكل مؤقت حيث ينتهي إعلان الوظيفة فى 24 أغسطس 2023 .



وتشمل مهام الوظيفة المعلنة الإعداد التنظيمي لمعاون الحماية المجتمعية وعلاقات العمل مساعد الحماية المجتمعية هو عضو في وحدة الحماية وقد يقدم تقاريره إلى مسؤول الحماية أو مسؤول الحماية المجتمعية أو موظف أقدم آخر في وحدة الحماية. تحت التوجيه العام لوحدة الحماية ، وبالتنسيق مع موظفي المفوضية الآخرين والحكومة والشركاء من المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

كما يعمل مساعد الحماية المجتمعية مباشرة مع المجتمعات المعنية لتحديد المخاطر التي يواجهونها والاستفادة من قدراتهم للحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم.

قد يكون شاغل الوظيفة مسؤولاً إشرافيًا مباشرًا عن جزء من الحماية و / أو موظفي الدعم ويدعم تطبيق معايير الحماية المجتمعية ، الإجراءات والممارسات التشغيلية في تقديم الحماية المجتمعية على المستوى الميداني. للوفاء بهذا الدور .

كما أن جميع موظفي المفوضية مسؤولون عن أداء واجباتهم على النحو المبين في الوصف الوظيفي. يفعلون ذلك ضمن السلطات المفوضة لهم ، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي للمفوضية والذي يتضمن ميثاق الأمم المتحدة ، أنظمة وقواعد موظفي الأمم المتحدة وسياسات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتعليمات الإدارية بالإضافة إلى أطر المساءلة ذات الصلة.

كما يُطلب من الموظفين الاضطلاع بمسؤولياتهم بطريقة تتسق مع الكفاءات الأساسية والوظيفية والمتعددة الوظائف والإدارية والقيم الأساسية للمفوضية المتمثلة في المهنية والنزاهة واحترام التنوع. الواجبات - مساعدة الوحدات الوظيفية والفريق متعدد الوظائف (MFT) والإدارة العليا لدمج النهج التشاركية والقائمة على المجتمع في استراتيجية الحماية الشاملة والإجراءات التشغيلية.

وتشمل مهام وظائف مفوضية اللاجئين

- العمل مع المجتمعات المضيفة لتحديد الفرص لمشاركة المجتمع المدني الوطني في تحسين حماية PoC.

- العمل مع الشركاء المنفذين والتنفيذيين وكذلك مع المجتمعات النازحة والمحلية لتطوير الأنشطة المملوكة للمجتمع لمعالجة ، عند الاقتضاء ، الشواغل الاجتماعية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية والصحية والتنظيمية والمعيشية وكذلك حماية الطفل و الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.

- المساعدة في التحليل الذي يحدد قدرات المجتمعات المعنية والمخاطر التي تواجهها.

- دعم التقييمات التشاركية من قبل فرق متعددة الوظائف والتشاور المستمر مع PoC.

- المساعدة في تخطيط ورصد البرامج والميزانيات ، من منظور AGD.



- بناء القدرات المكتبية للحماية المجتمعية من خلال التدريب وإنشاء أنظمة لتعبئة المجتمع ومشاركة PoC.



- دعم المجتمعات في إنشاء هياكل التمثيل والتنسيق.

- ضمان فهم المجتمع لالتزام المفوضية بتحقيق المساءلة وضمان الجودة في استجابتها.

- العمل كمترجم فوري في تبادل المعلومات الروتينية ، والمساهمة في أنشطة الاتصال ذات الصلة والرد مباشرة على الاستفسارات الروتينية.

- المساهمة في إنفاذ تحليل تشاركي حساس لنوع الجنس والتنوع كأساس أساسي لجميع أعمال المفوضية.

- الشروع في تدخلات حساسة لعمر السنغافوري على المستوى المناسب بشأن قضايا الحماية المجتمعية والاستجابة لمخاوف الحماية والحوادث داخل المكتب ، مع المحاورين الخارجيين والمجموعات والأفراد بناءً على معايير متفق عليها.

- تحديد واختيار الأفراد أو المجموعات لتحديد أولويات الاستشارة والزيارات الميدانية بناءً على المعايير المتفق عليها. - التدخل مع السلطات بشأن الحماية.

- فرض امتثال الشركاء المنفذين لسياسات الحماية العالمية ومعايير النزاهة المهنية في تقديم خدمات الحماية.

- التوصية وإعداد المدفوعات للحالات الفردية.



شروط التقديم على فرص عمل مفوضية اللاجئين

- سنتين من الخبرة العملية ذات الصلة مع بكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى مجال (مجالات) التعليم لا ينطبق.

- الحصول علي الشهادات و / أو التراخيص التطوير ، فى تخصصات حقوق الإنسان ، القانون الدولي العمل الاجتماعي الدولي ، العلوم الاجتماعية ، العلوم السياسية ، (الشهادات والتراخيص المميزة بعلامة النجمة * ضرورية)

فرص عمل كمنسق الاتصال الحكومي

تتضمن مهام فرص عمل منسق الاتصال الحكومي الإعداد التنظيمي حيث أن مساعد الاتصال الحكومي هو عضو في وحدة الاتصال الحكومية. وهو عادة ما يقدم تقاريره إلى (كبير) مسؤول الاتصال الحكومي تتبع تطور القضايا المتعلقة بطالبي اللجوء ، عديمي الجنسية واللاجئين في منطقة المسؤولية (AoR).

فرص عمل وظيفة معاون حماية (قانوني)

يشترط للعمل فى وظيفة معاون حماية (قانوني) أم يملك المتقدم خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية كما يملك خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية / أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي و يملك خبرة في إجراءات إدارة الحالات في المفوضية والمعرفة بنظم بيانات المفوضية.

يشترط للتقديم على الوظيفة وجود 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة للحصول على الوظيفة كما يفضل الحصول على شهادة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي وضرورة إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

كما تتوافر فرص عمل فى وظيفة مساعد حماية أول (قانوني) يشترط فى المتقدم على إجازة في القانون أو حقوق الإنسان أو العلوم السياسية مع دراسات ثانوية في القانون الدولي وأن يكون لديه خبرة في الاتصال بالسلطات الوطنية على مستوى رفيع ؛لديه خبرة في بناء قدرات السلطات الوطنية / أو مجتمع اللاجئين بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية أو قانون اللاجئين الدولي.