بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم وعليه توفر وزارة العمل بشكل دوري عن وظائف شاغرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

فرص عمل من العمل



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة العمل تتناسب مع الشباب بمختلف مؤهلاتهم العلمية حيث وفرت 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة.

وتوفر فرص عمل وزارة العمل رواتب مجزية تبدء من 4000 جنيه شهريا، حيث تسعي الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إلي توفير فرص عمل ووظائف للشباب للحد من البطالة وتحسين مستوي معيشتهم .

طريقة التقديم فى فرص عمل وزارة العمل

ويمكن للراغبات فى التقديم على فرص عمل وزارة العمل والحصول على وظيفية منسقة ميدانية التوجه لمقر وزارة العمل - 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 - 22609354.

تخصصات فرص عمل وزارة العمل



تتوافر فرص عمل فى مصنع للصناعات الغذائية والذي أعلن عن حاجته ل 25 شيف مطبخ بمرتبات مجزية تترواح مابين 3500 : 15000 ج – مع ضرورة توافر خبرة :3 12 سنة .

كما أعلن المصنع عن حاجته ل 25 شيف مشويات براتب مادي يترواح مابين 3500 : 15000 مع ضرورة توافر خبرة :3 12 سنة فضلا عن الحاجة إلي 15 مضيف من الجنسين براتب مادي يترواح 3200 والحاجة ألي 10 كول سنتر – من الجنسين بمرتب 3500 الحاجة إلي 10 أستيوارد بمرتب 3200 .



ويشترط للتقديم علي فرص عمل مصنع للصناعات الغذائيه الحصول علي مؤهل متوسط والسن المطلوبة من :18 35 سنة علي حسب المهنة.



فرص عمل بشركة للأمن والحراسة



كما تتيح وزارة العمل فرص عمل فى شركة تعمل مجال الأمن والحراسة والتي أعلنت عن حاجتها ل 200 فرد أمن و 10 مشرف أمن مع وجود خبرة 3 سنوات .



ويشترط للتقديم الحصول علي مؤهل عالى ويترواح الراتب مابين 3800 : 4400 ج + وجبة ساخنة ، كما أعلنت الشركة عن حاجتها ل 100 عامل نظافة – يقرأ ويكتب – من الجنسين – 3000 ج – والعمل 8 ساعات وتوفر الشركة تأمين طبي واجتماعي وإقامة وأيضا سلف شهرية.

وتتوافر فرص عمل فى شركة أغذية أعلنت حاجتها ل 100 عضو فريق و20 شيف شواية و10 عامل نظافة ويشترط للتقديم الحصول على مؤهل عالى – فوق المتوسط، السن :32 35 سنة ويبلغ الراتب : 3250 وتوفر الشركة تأمين إجتماعى و طبى و أجازات أسبوعية ، سنوية وأيضا إقامة

وتطلب أحدي فنادق شرم الشيخ 2 طباخ سخن وحلوانى بارد و 1 إستيوارد و 1 فرد أمن و 1 منقذ و 2 مشرف مناطق و 1 فنى تيار خفيف .



ويشترط للتقديم علي فرص عمل الفندق حصول المتقدم علي مؤهل متوسط كما أن السن من 20 : 35 سنة ويبلغ الراتب : 2700 : 3500 .