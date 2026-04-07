ضبط 6.5 طن سردين ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ| صور

تمكنت مديريتا الطب البيطري والتموين بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط نحو 6 أطنان ونصف الطن من أسماك السردين والرنجة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت هذه الحملات في ضوء توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على تكثيف الحملات التموينية والبيطرية لضمان سلامة الأغذية خاصة مع قرب حلول أعياد الربيع وشم النسيم.

وتأتي هذه الحملة تحت إشراف الدكتور ايهاب شكرى، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتور صبحى عمار، مدير إدارة المجازر والدكتور على فتيانى مدير إدارة مطوبس البيطرية، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس.

ضمت الحملة كلاً من: هنداوى عبد الفتاح، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة مطوبس البيطرية، إيمان النحراوى نائبة رئيس مركز ومدينة مطوبس، أسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس، وعز عبد العاطي، مفتش تموين مطوبس، فايز ماهر، سلامة الغذاء، وأمل سعيد شحاتة هيئة سلامة الغذاء، محمد عبدالمنصف، جهاز شؤون البيئة، محمد الصعيدي جهاز شئون البيئة، المهندسة سماح الشعراوي التنمية الصناعية، الدكتور يوسف البربري، الرقابة الصناعية.

وأسفرت جهود الحملة من خلال المرور على محال بيع اللحوم والأسماك والثلاجات عن ضبط 6 أطنان و200 كيلو جرام سردين مجمد كامل، و 367 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.