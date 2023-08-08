كريدي سويس يخفض 80٪ من وظائف بنك هونج كونج الاستثماري

أكد مصدران مطلعان، أن حوالي 80٪ من موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في هونغ كونغ في Credit Suisse، سيتم الاستغناء عنهم، اعتبارًا من هذا الأسبوع؛ كجزء من تكامل البنك مع UBS Group (UBSG.S).

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات بشأن هذه المسألة كانت خاصة ، إن حوالي 20 مصرفيًا فقط سيتم إعفاؤهم من التخفيضات التي ستؤثر على فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس المكون من 100 فرد في المنطقة.

وتمثل هونغ كونغ أكبر حصة لبنك كريدي سويس من المصرفيين الاستثماريين في آسيا.

وامتنع بنك كريدي سويس ويو بي إس عن التعقيب.

وأغلقت مجموعة UBS، صفقة مدعومة من الحكومة السويسرية لشراء نظيرتها المضطربة، خلال يونيو؛ بعد سلسلة من الصفقات المتوترة التي أثارت هجرة جماعية للعملاء. ومنذ ذلك الحين قالت إنها ستقلل المخاطر في العمليات المصرفية الاستثمارية لبنك كريدي سويس.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على الوضع أن يو بي إس سرح موظفين من بنك كريدي سويس الاستثماري في نيويورك الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن UBS قرر أيضًا إغلاق مكتب Credit Suisse في هيوستن.

يتوقع المشاركون في السوق أن يقدم UBS مزيدًا من التفاصيل هذا الشهر حول خطط التكامل الخاصة به. تشير أهدافها ومؤشراتها من المطلعين والمحللين إلى تخفيضات تصل إلى حوالي ثلث القوة العاملة العالمية للمجموعة المدمجة.

ذكرت وكالة رويترز في يونيو أن بنك يو بي إس كان يتطلع للاحتفاظ بأكثر من 100 مصرفي استثماري في كريدي سويس في جميع أنحاء آسيا لدعم المواهب في الأسواق التي يتمتع فيها الأخير بحضور أقوى.

إلى جانب هونغ كونغ ، تشمل الأسواق الإقليمية الأخرى التي يعمل فيها بنك كريدي سويس مصرفيين استثماريين الصين وسنغافورة وفيتنام وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند. ولم يعرف على الفور عدد موظفيها المصرفي الاستثماري في المنطقة.

كجزء من التكامل ، ستتمكن معظم فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية في Credit Suisse في هونغ كونغ من الاحتفاظ بموظف واحد أو اثنين فقط ، على الرغم من أنه سيتم استبعاد فرق تغطية قطاعية معينة بالكامل ، كما قال الشخصان.

وقالوا إن هؤلاء المحتفظ بهم سيعملون في الغالب على عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).

قال الأشخاص إن كريستيان ديس ، رئيس أعمال الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Credit Suisse منذ عام 2021 ، يقود التحول المصرفي الاستثماري الإقليمي بالتعاون مع UBS. ولم يرد ديس على الفور على طلب للتعليق.