اقبض 14 ألف جنيه فى الشهر.. فرص عمل جديدة لحديثي التخرج

يسعي حديثو التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية للبحث عن فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وهناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين.



فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك



فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر



تتوافر فرص عمل فى وظيفة أخصائي مركز الاتصال ببنك مصر حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات وتشمل مايلي :-

- راتب الوظيفة يبدأ من 7500 إلى 8500 بالإضافة إلى المكافأة السنوية حيث يصل الراتب إلى 14000 الف جنيه



- تتمحور الوظيف حول الرد على المكالمات الواردة لمركز الاتصال



- تقديم أفضل خدمة للعملاء الخارجين والداخلين

- أماكن العمل لوظائف بنك مصر في (الدقي - مدينة نصر - وسط البلد - (موقع الشروق في المستقبل)



شروط فرص عمل بنك مصر



وتتضمن شروط التقديم على فرص عمل بنك مصر علي هذه الوظيفة مايلي :-

- يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس.

- أن يكون المتقدم بوظائف بنك مصر يجيد اللغة الإنجليزية.

- يجب إمتلاك المتقدم مهارات إتصال وتواصل فعالة.

- تتيح الوظيفة ببنك مصر التأمينات الطبية والإجتماعية.

فرص عمل وظيفة أول التطوير التنظيمي



وتتضمن فرص عمل بنك مصر وظيفة أول التطوير التنظيمي وتضمن شروط الإلتحاق بوظيفة أول التطوير التنظيمي ببنك مصر مايلي :

- أن يكون من الأشخاص القادرين على تصميم وتنفيذ الهياكل التنظيمية لقطاعات وفروع البنك، ولديها القدرة على المراجعة والمناقشة مع المدير المباشر للوصول إلى نسخه نهائية.

- يشترط أن يكون المتقدم يمتلك خبرة من 1-4 سنوات.

- يشترط الحصول على شهادة جامعية

- من المفضل أن يكون المتقدم حاصل على دورات في الموارد البشرية واللغة الإنجليزية.

- أن يكون يكون المتقدم يتحدث ويكتب اللغة العربية والإنجليزية بطريقة جيدة.

فرص عمل أخصائي التوظيف



وتتوافر وظيفة أخصائي التوظيف ببنك مصر حيث تضمنت الشروط مايلي :-

- يشترط يكون المتقدم لديه الخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال الموارد البشرية.

- كما يلزم على المتقدم إيجادة اللغة الإنجليزية.

- يشترط أن يكون خريجي جامعي بتقدير جيد كـ «حد أدنى».

- كما يلزم أن يكون من المقيمين بالقاهرة.

- أن يكون لم يختبر من قبل في بنك مصر.

- أن لا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابًة.

- أن يكون المتقدم ذو مهارة المتابعة الجيدة.

- أن يكون المتقدم من أصحاب القدرة على التكيف مع المتغييرات العملية ولديه شعور قوي بالأهمية والملكية.

- أن يكون المتقدم لديه المهارات التحليلة القوية، والاهتمام بالتفاصيل، ولديه الإبداع في حل المشكلات.

الأوراق المطلوبة لتقديم على فرص عمل بنك مصر

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة أصل المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية حديثة للمتقدم.

- إحضار شهادة خبرة عند التقديم.

- صورة من شهادة موقف التجنيد (للذكور).

شروط التقديم على فرص عمل بنك مصر

- أن لا يتعدي سن المتقدم للتوظيف 30 عام عند التقدم.

- أن يكون المتقدم خريجي دفعات 2018-2019-2020-2021-2022-2023.

- أن يكون المتقدم ذو خبرة في برامج مايكروسوفت أوفيس.

- أن يكون المتقدم تقديره التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في التواصل والتعامل مع الأشخاص بشكل فعال.