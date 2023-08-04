عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية.. فرص عمل جديدة فى مترو الانفاق.. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال  الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل مترو الانفاق

ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم على الشركة الفرنسية، التي تقوم بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق حيث أعلنت عن وظائف خالية في 6 محطات جديدة.

txt

فرص عمل حكومية.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

txt

الحق قدم.. فرص عمل جديدة فى مترو الأنفاق

وتتوافر فرص عمل الخط الثالث لمترو الأنفاق فى 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة السودان لمحطة محور روض الفرج.

وتتضمن وظائف القطار الكهربائي الخفيف العمل كـ موظف بيع تذاكر، وذلك في محطات المترو القريبة من مناطق إمبابة والوراق، لـ العمل بقسم خدمة.

شروط فرص عمل مترو الأنفاق

وأعلنت الشركة الفرنسية، التي تقوم بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن فرص العمل المتاحة  استعداداً لافتتاح 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة السودان لمحطة محور روض الفرج.

وتشمل شروط القبول في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو مايلي :- 


-  فرص عمل  الخط الثالث للمترو  لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا.

- ألا يتجاوز سن المتقدم لـ وظائف خالية بالخط الثالث للمترو عن 40 عام.

-  يفضل أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو ذو خبرة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو من سكان المناطق القريبة من المحطات.

- الوظيفة متاحة للذكور والاناث.

- سيكون العمل بنظام الشيفتات

مميزات فرص عمل الخط الثالث للمترو

- سيكون العمل في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو  بشكل دائم.

- يحصل اللمتحق بالوظائف المعلنة علي مرتبات مجزية

- تتمتع الوظيفة بالخط الثالث للمترو بتأمين طبى وتأمين اجتماعي.

محطات العمل بالخط الثالث للمترو

وتتوافر فرص عمل الخط الثالث للمترو فى 6 محطات تتضمن مايلي :- 
- محطة السودان
- محطة امبابة
- محطة الطريق الدائرى
- محطة محور روض الفرج
- محطة البوهى
- محطة القومية العربية

txt

119 فرصة عمل خالية..وظائف للمهندسين بالقليوبية

txt

إلحق قدم.. وظائف خالية للشباب بمحافظة الجيزة برواتب مجزية

موعد استلام فرص عمل  الخط الثالث للمترو


ويتم بدء العمل في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو، عقب تشغيل المحطات فى شهر أكتوبر 2023 المقبل.

فرص عمل وظائف مترو الأنفاق فرص عمل مترو الانفاق وظائف المترو شروط فرص عمل مترو الأنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

التاريخ لن يرحمكم.. ميدو يطالب إدارة الزمالك بالاستقالة فورا

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

قدم الأن..وظائف خالية بمحافظة الجيزة

قدم الآن.. وظائف بنك مصر 2023

ترشيحاتنا

هل يسعى نتنياهو لتجنب إدانته قضائيا؟.. اعرف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مجهولة داخل شقة بالإسكندرية

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسي ضمن شبكة تجسس روسية

الأطواف الأمنية بالقاهرة تطارد مجرم حاول الهرب منهم بـ عابدين

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ