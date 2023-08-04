مرتبات مجزية.. فرص عمل جديدة فى مترو الانفاق.. اعرف الشروط

تسعي الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

فرص عمل مترو الانفاق

ويمكن للمواطنين الراغبين في إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز يمكن التقديم على الشركة الفرنسية، التي تقوم بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق حيث أعلنت عن وظائف خالية في 6 محطات جديدة.

وتتوافر فرص عمل الخط الثالث لمترو الأنفاق فى 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة السودان لمحطة محور روض الفرج.

وتتضمن وظائف القطار الكهربائي الخفيف العمل كـ موظف بيع تذاكر، وذلك في محطات المترو القريبة من مناطق إمبابة والوراق، لـ العمل بقسم خدمة.

شروط فرص عمل مترو الأنفاق

وأعلنت الشركة الفرنسية، التي تقوم بتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن فرص العمل المتاحة استعداداً لافتتاح 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من محطة السودان لمحطة محور روض الفرج.

وتشمل شروط القبول في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو مايلي :-



- فرص عمل الخط الثالث للمترو لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا.

- ألا يتجاوز سن المتقدم لـ وظائف خالية بالخط الثالث للمترو عن 40 عام.

- يفضل أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو ذو خبرة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو من سكان المناطق القريبة من المحطات.

- الوظيفة متاحة للذكور والاناث.

- سيكون العمل بنظام الشيفتات

مميزات فرص عمل الخط الثالث للمترو

- سيكون العمل في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو بشكل دائم.

- يحصل اللمتحق بالوظائف المعلنة علي مرتبات مجزية

- تتمتع الوظيفة بالخط الثالث للمترو بتأمين طبى وتأمين اجتماعي.

محطات العمل بالخط الثالث للمترو

وتتوافر فرص عمل الخط الثالث للمترو فى 6 محطات تتضمن مايلي :-

- محطة السودان

- محطة امبابة

- محطة الطريق الدائرى

- محطة محور روض الفرج

- محطة البوهى

- محطة القومية العربية

موعد استلام فرص عمل الخط الثالث للمترو



ويتم بدء العمل في الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو، عقب تشغيل المحطات فى شهر أكتوبر 2023 المقبل.