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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير خبرة.. فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت يعينهم وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها.

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى سلاسل هايبر ماركت شهيرة.

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وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة فى إحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة، وذلك عبر  ملتقي توظيف سيعقد من خلال مبادرة «أندية التمكين الرقمي» يوم الخميس الموافق 10 أغسطس، التي توفر أكثر من 200 فرصة عمل نظرًا للتوسعات والافتتاحات الجديدة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وأعلنت إحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة، عن توفيرها 200 فرصة عمل نظرًا للتوسعات والافتتاحات الجديدة والتي تشمل التخصصات التالية :-

- الحاجة إلى مشرف.

-  تتضمن فرص العمل المتاحة مدخلي البيانات.

- وتتضمن الوظائف المعلنة الحاجة إلى مدخل بيانات.

- الحاجة إلى كول سنتر.

- الحاجة إلى موظف FMC.

تفاصيل ملتقي فرص عمل الشباب والرياضة


ومن المقرر أن يعقد الملتقي التوظيفي للوظائف المتاحة يوم الخميس 10 أغسطس، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، بشارع ابن سندر سرايا القبة بالقرب من محطة مترو سرايا القبة .

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

 

- ستكون أماكن العمل فى مناطق  قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الهرم - فيصل - اكتوبر- المهندسين - الدقي - حلوان.

- تقبل الوظائف جميع المؤهلات للخريجين.

- لا يشترط وجود خبرة للحصول على الوظائف.

-يشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

- القدرة على الالتزام بوظيفة بدوام كامل بعد الانتهاء من التدريب.

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إلحق قدم.. وظائف خالية للشباب بمحافظة الجيزة برواتب مجزية

ملتقيات التوظيف 

وتسعي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل بشكل دوري فى كافة محافظات الجمهورية حيث أن تلك الملتقيات تعد فرصة للشباب التقدم على الوظائف ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل، فضلا عن أنها تسهل على الخرجين الجدد الحصول على فرصة عمل مناسبة بمرتبات مجزية. 

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