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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة: دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإنطلاق التجريبي لمبادرة موسعة تحت عنوان "التوعية بأهمية ريادة الأعمال ودورها التنموي الهام فى بناء الجمهورية الجديدة" والتى تنفذها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

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حيث استهلت نائب محافظ البحيرة كلمتها بالترحيب بكافة الحضور على أرض المحافظة، معربة عن سعادتها لتنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية وخاصًة فى ظل إهتمام الدولة المصرية بمجال ريادة الأعمال من خلال الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التى يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التى تتسق مع "رؤية مصر 2030".

مؤكدة على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على  إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المبادرة تستهدف إطلاق برنامج تدريبي يستفيد منه 200 ألف شاب من شباب محافظات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث يتم تنظيم البرنامج على مرحلتين كل مرحلة تستهدف 100 ألف شاب، موضحاً أن المبادرة تستهدف الوصول  فى محافظة البحيرة إلى عدد 6 آلاف منحة موزعة على المراكز الـ 6 المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" بواقع ألف منحة لكل مركز، وذلك لتوفير خدمات مجانية للشباب ممن لديهم طموح ومشروعات إبتكارية، مضيفاً أن المؤسسة تخطط للوصول إلي مليون مستهدف بمشروعات الشمول المالى وذلك خلال الـ 4 سنوات المقبلة. 

وأوضح أن فعاليات البرنامج التدريبي تركز على عدد من الموضوعات والتطبيقات فى مجال ريادة الأعمال منها التمكين الاقتصادي و الشمول المالى  و دراسات الجدوى و كيفية الادخار والإقراض و برامج ريادة الأعمال - التعاقد مع الموردين والمانحين - التسويق)، مشيراً إلي مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية فى العديد من المبادرات الرئاسية والمجتمعية ومنها مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضي السكر ومبادرة "لمصر ... نبني أجيال" لدعم صحة الأطفال بالمدارس ومبادرة 100 يوم صحة وكذا مشاركة المؤسسة فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية هذا بالإضافة إلي إطلاق العديد من القواقل السكانية والطبية.

ويمنح المتدرب شهادة اجتياز التدريب معتمدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتحالف الوطني للعمل الأهلى وصناع الخير وبنك مصر، كما يمكن للمتدرب أيضاً الإستفادة من خدمات مركز الأعمال ببنك مصر على مدار عام، هذا ومن المخطط أن يبدأ البرنامج التدريبى الفعلى لريادة الأعمال قريباً مستهدفًا مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض محافظة البحيرة وذلك بنطاق مراكز دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - كفر الدوار - وادى النطرون.

البحيرة السكرتير العام للمحافظ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحالف الوطني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني

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