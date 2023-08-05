مصرع شاب فى حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة إذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أمام قرية مغنين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب بعدما صدمته سيارة أثناء عبور طريق قرية مغنين التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى« إسلام صلاح محمد السقا»، 17 سنة، مقيم قرية مغنين، وتم ايداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة، وجرى التحفظ على السيارة بنقطة شرطة واقد والسائق بمركز كوم حمادة وتولت النيابة التحقيق