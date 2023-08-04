عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أشقاء في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 7 أشخاص بينهم 3 شقيقات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث  تصادم بين سيارة ملاكي مع تومناية بطريق «مصر_ اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

txt

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة

txt

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالبحيرة

تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى تومناية بالطريق الزراعي أمام قرية بولاد بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من« راوية أحمد عبد العزيز، 33 سنة، شيماء أحمد عبد العزيز، 30 سنة، ندى أحمد العزيز، 30 سنة، صفاء إبراهيم فراج، 32 سنة، ملك عمار سالم عامين، آدم فتحي أبو مصطفى، 6 سنوات، أحمد عبد العزيز أحمد 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمون قرية شرنوب بمركز دمنهور.

 

ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقع. 

البحيرة إصابة 7 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الفحوصات الطبية اللازمة تصادم بين سيارتين وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على أزمة أحمد عبد القادر وجماهير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

في ذكرى تفجيرات مرفأ بيروت.. بيان عاجل من السفارة الفرنسية بلبنان

‎خسرت حلم الأمومة.. 10 إطلالات لـ حورية فرغلي قبل عمليات التجميل

تقضى على الزحام والانتظار فى الطوابير |ماكينات جديدة لحجز تذاكر القطارات

هوت شورت.. سمية الخشاب تثير الجدل من أغنيتها الجديدة موجة

فتنة عبد القادر| نجم الأهلي يثير بلبلة في الوسط الرياضي.. ويكشف عمولات "صفحات الكورة"

دعاء يوم الجمعة بين العصر والمغرب .. أدركه بـ 7 كلمات للرزق وفك الكرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

5 علامات مقلقة لـ سرطان البروستاتا يجب ألا تتجاهلها| أنتبه

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما إبراهيم.. شاهد

اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ