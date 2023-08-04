عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

مصرع طالب بالبحيرة
مصرع طالب بالبحيرة

لقى طالب مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام داخل ترعة المحمودية بقرية قناطر بولين التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

txt

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أشقاء في حادث تصادم بالبحيرة

txt

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالبحيرة

غرق طالب في البحيرة 

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد غرق طالب أثناء الاستحمام بترعة المحمودية بقرية قناطر بولين التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى «محمد السيد أحمد»،  15 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة قوات الإنقاذ النهرى الجثة تحت تصرف النيابة امن البحيرة ترعة المحمودية مصرع طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

ترشيحاتنا

هند سعيد صالح: والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما

أول تعليق من يوسف أسامة نبيه بعد الانتقال إلى بيراميدز

تطور مهم بشأن قضية سد النهضة .. هل تتدخل أمريكا مجددا؟

الصين.. وفاة وفقدان 147 شخصا في يوليو بسبب الكوارث الطبيعية

خاص لصدى البلد.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة رحيل المجلس

أشرف عبد الباقى: الفترة الأخيرة شهدت ظهور تريندات تستغل السيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

بفستان أنيق.. الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

فيديو الساحل وبيان واختفاء| القصة الكاملة لشائعات إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها

فيديو

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ