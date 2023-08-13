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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 13-8-2023 والقنوات الناقلة .. ليفربول ضد تشيلسي

ليفربول
ليفربول

تقام اليوم الأحد 13-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات العالم ولعل أهمها مباراة تشيلسي ضد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بجانب مباراة برشلونة أمام خيتافي.

مواعيد مباريات اليوم 13-8-2023 والقنوات الناقلة .. ليفربول ضد تشيلسي

 الدوري الإنجليزي
برينتفورد vs توتنهام – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium                      

تشيلسي vs ليفربول – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium


الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs أوساسونا – الساعة 6 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD        

فياريال vs ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

خيتافي vs برشلونة – الساعة 10:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الفرنسي
ستاد بريست vs لانس – الساعة 2 ظهرا                

كليرمون فوت vsموناكو – الساعة 4 عصرا            

نانت vs تولوز – الساعة 4 عصرا              

مونبلييه vs لوهافر – الساعة 4 عصرا        

رين vs ميتز – الساعة 6 مساء            

ستراسبورج vs ليون – الساعة 9:45 مساء

 

الدوري التركي  
سيفاس سبور vs سامسون سبور- الساعة 7:15 مساء        

أضنة ديمرسبور vs تشايكور ريزا سبور – الساعة 9:45 مساء    

فناربخشة vs جازينتاب – الساعة 9:45 مساء        

 

الدوري السعودي 
الرياض vs الوحدة   - الساعة 9 مساء - قناة SSC2 HD          

الفتح  vs التعاون - الساعة 9 مساء - قناة SSC1 HD

ليفربول مواعيد مباريات اليوم تشيلسي برشلونة

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