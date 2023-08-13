تقام اليوم الأحد 13-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات العالم ولعل أهمها مباراة تشيلسي ضد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بجانب مباراة برشلونة أمام خيتافي.
مواعيد مباريات اليوم 13-8-2023 والقنوات الناقلة .. ليفربول ضد تشيلسي
الدوري الإنجليزي
برينتفورد vs توتنهام – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي vs ليفربول – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs أوساسونا – الساعة 6 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD
فياريال vs ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD
خيتافي vs برشلونة – الساعة 10:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الفرنسي
ستاد بريست vs لانس – الساعة 2 ظهرا
كليرمون فوت vsموناكو – الساعة 4 عصرا
نانت vs تولوز – الساعة 4 عصرا
مونبلييه vs لوهافر – الساعة 4 عصرا
رين vs ميتز – الساعة 6 مساء
ستراسبورج vs ليون – الساعة 9:45 مساء
الدوري التركي
سيفاس سبور vs سامسون سبور- الساعة 7:15 مساء
أضنة ديمرسبور vs تشايكور ريزا سبور – الساعة 9:45 مساء
فناربخشة vs جازينتاب – الساعة 9:45 مساء
الدوري السعودي
الرياض vs الوحدة - الساعة 9 مساء - قناة SSC2 HD
الفتح vs التعاون - الساعة 9 مساء - قناة SSC1 HD