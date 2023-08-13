تقام اليوم الأحد 13-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات العالم ولعل أهمها مباراة تشيلسي ضد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بجانب مباراة برشلونة أمام خيتافي.

مواعيد مباريات اليوم 13-8-2023 والقنوات الناقلة .. ليفربول ضد تشيلسي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد vs توتنهام – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي vs ليفربول – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

سيلتا فيجو vs أوساسونا – الساعة 6 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD

فياريال vs ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

خيتافي vs برشلونة – الساعة 10:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي

ستاد بريست vs لانس – الساعة 2 ظهرا

كليرمون فوت vsموناكو – الساعة 4 عصرا

نانت vs تولوز – الساعة 4 عصرا

مونبلييه vs لوهافر – الساعة 4 عصرا

رين vs ميتز – الساعة 6 مساء

ستراسبورج vs ليون – الساعة 9:45 مساء

الدوري التركي

سيفاس سبور vs سامسون سبور- الساعة 7:15 مساء

أضنة ديمرسبور vs تشايكور ريزا سبور – الساعة 9:45 مساء

فناربخشة vs جازينتاب – الساعة 9:45 مساء

الدوري السعودي

الرياض vs الوحدة - الساعة 9 مساء - قناة SSC2 HD

الفتح vs التعاون - الساعة 9 مساء - قناة SSC1 HD