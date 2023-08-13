حلمى الباقى وكيلا.. تشكيل لجان وهيئات نقابة المهن الموسيقية

قام اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بتشكيل هيئة المكتب واللجان ، حيث جاء التشكيل كالاتي .

حلمى الباقى وكيل النقابة

محمد أبو اليزيد وكيل النقابة

احمد ابو المجد سكرتير ابو اليزيد وكيل النقابه

أحمد أبو المجد سكرتير

خالد بيومى امين صندوق

منصور هندى لجنة العمل

عاطف امام لجنة الخدمات

محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات

علي الشريعى العلاقات العامة للجهات الأمنية

نادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات _ اللجنة الاجتماعية _ والإسكان

محمد صبحى لجنة تنمية الموارد

علاء سلامه اللجنة الثقافية



وجه الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، الشكر للجمعية العمومية وكل أعضائها الذين حضروا بكثافة لانتخابه عضوا بمجلس النقابة، حيث ان الأصوات التي حصل عليها لم تحدث منذ تاريخ في نقابة المهن الموسيقية منذ نشأتها.

تطوير كبير منذ تولي مصطفى كامل لنقابة المهن الموسيقية



وأوضح عبد الباقي خلال مداخله هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار، أنه كان يتحلى بالهدوء النفسي الشديد، وتدعيم الجمهور له وانتخابه له كان له أثرا جيدا عليه، مؤكدا أنه منذ أن تولي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والجميع يشعر بتطوير في المعاشات والعلاج والإيرادات.