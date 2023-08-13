عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمى الباقى وكيلا.. تشكيل لجان وهيئات نقابة المهن الموسيقية

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

قام اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بتشكيل هيئة المكتب واللجان ، حيث جاء التشكيل كالاتي .

حلمى الباقى وكيل النقابة 
محمد أبو اليزيد وكيل النقابة 

احمد ابو المجد سكرتير ابو اليزيد وكيل النقابه
أحمد أبو المجد سكرتير
خالد بيومى امين صندوق
منصور هندى لجنة العمل
عاطف امام لجنة الخدمات

محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات
علي الشريعى العلاقات العامة للجهات الأمنية 

نادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات _ اللجنة الاجتماعية _ والإسكان 
محمد صبحى لجنة تنمية الموارد
علاء سلامه اللجنة الثقافية 


وجه الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، الشكر للجمعية العمومية وكل أعضائها الذين حضروا بكثافة لانتخابه عضوا بمجلس النقابة، حيث ان الأصوات التي حصل عليها لم تحدث منذ تاريخ في نقابة المهن الموسيقية منذ نشأتها.

تطوير كبير منذ تولي مصطفى كامل لنقابة المهن الموسيقية
 

وأوضح عبد الباقي خلال مداخله هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار،  أنه كان يتحلى بالهدوء النفسي الشديد، وتدعيم الجمهور له وانتخابه له كان له أثرا جيدا عليه، مؤكدا أنه منذ أن تولي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والجميع يشعر بتطوير في المعاشات والعلاج والإيرادات.

مجلس نقابة الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

موضوعات متعلقة

بعد غياب 12 عاما.. تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان 19 أغسطس

بأغنية ماجدة الرومي .. بدء حفل نهى حافظ في مهرجان العلمين

غياب نجوم الفن عن عزاء الراحلة منحة زيتون

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

تصل لقرابة 10 آلاف جنيه.. أسعار حفل أحلام في السعودية

شكرًا السعودية.. أول تعليق من محمد رمضان بعد عرض ع الزيرو بالرياض

يذاع لايف.. تفاصيل حفل أنغام في العلمين الجديدة

والدة هنا الزاهد ترسم وشما باسم بناتها.. خاص

ترشيحاتنا

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

لأول مرة.. الحرارة في المغرب تتخطى الـ50 درجة مئوية

المجموع مش كفاية.. تعليق مفاجئ من أستاذ مناهج بشأن نتيجة الثانوية العامة

الإكوادور.. حزب المرشح الرئاسي المغتال يبحث على بديل جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

Heart of Stone الوافد الجديد إلى السينما العالمية.. تعرف على قصته وأبطاله

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ