حبيبة كريستيانو رونالدو تحتفل معه بالفوز بالبطولة العربية| شاهد

شاركت جورجينا رودريجيز، عارضة الازياء الأسبانية، صوراً في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأجواء احتفالية مع حبيبها اللاعب كريستيانو رونالدو، وابناءهم بعد تتويج ناديه النصر السعودي بالبطولة العربية.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.