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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم
فيلم أولاد حريم كريم

كشف الفنان مصطفى قمر بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القادمة. 

وقال مصطفى قمر  مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: فكرة جزء تاني من حريم كريم ظهرت بإن كان فيه اقتراح نعمل جزء ثاني من الفيلم، وأغلب الناس كانوا مش مصدقين ولا مقتنعين من سنتين كدة.

شاهد الفيديو هنا 

وأضاف مصطفى قمر: لغاية ما قولت لأستاذة زينب المؤلفة يلا نكتب، قالوا ليا طب هتعرف تجيب علا غانم دي عايشة في أمريكا؟ قولتهم هجيبها وانتم خلصوا الورق وأنا هظبط الدنيا وقعدنا وكتبوا موضوع حلو جدا ومبشر، والحقيقة زينب عاملة تشابك حلو جدا في الفيلم، لما يكون في 14 ممثل يطلعوا خلال ساعة ونص وكل واحد عايزة يظهر، ويطلع ويقدم دور، والناس مش هتشوف مصطفى قمر لوحده.

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فيلم اولاد حريم كريم 

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم"، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس أيضا.

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