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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مصطفى قمر
مصطفى قمر

كشف الفنان مصطفى قمر، عن رأيه فى عدد من المطربين الذين تعامل معهم سواء على مستوى الزمالة أو تعاون معهم فى عمل فنى. 

وقال مصطفى قمر ، عن الفنان محمد منير مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : أنا طلعت من عباية محمد منير، ده الأستاذ واللي عرفنا إيه كلمة برا الهجر والحب، عرفنا مجموع مشاعر مختلفة، ونغني للبلد بشكل مختلف، أنا مقصر شوية في حق محمد منير، واليومين الجايين هروح أقعد معاه وندردش نفسي أقعد معاه.

شاهد الفيديو هنا 

بينما أوضح مصطفى قمر ، أن أغانى حمزة نمرة قريبة من أغانية قائلا : أنا كلمت حمزة عشان أباركله على ألبومه الأخير، وقولتله يلا نقعد، وحاسس إننا بنقدم أغاني شبه بعض وممكن نقدم حاجة كويسة بيننا في الفترة الجاية، وهو فنان موهوب وبيختار كلام حلو جدا.

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مصطفى قمر 

وينتظر مصطفى قمر عرض فيلموفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم"، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس أيضا.

الإعلامية سهير جودة الفنان مصطفى قمر الفنان محمد منير سهير جودة محمد منير مصطفى قمر عرضت

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