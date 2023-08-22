فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

تجيب هيئة الجوازات السعودية، على استفسار أحد المسافرين بشأن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة داخل المملكة.

وتوضح الهيئة أنه بإمكان المسافرين القيام بذلك، شريطة التقيُّد بالشروط المعمول بها واستيفاء المستندات الضرورية لضمان نجاح هذه العملية.

إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وتفيد المعلومات بأنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة قبل انتهاء فترة الزيارة بسهولة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية.

ويكمن ذلك في زيارة الموقع الرسمي للوزارة واستخدام خدمة التأشيرات، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال الرمز المرئي المعروض، ثم تقديم معلومات المقيم في المملكة المطلوبة.

بعد ذلك، يتعين النقر على خيار تعديل الطلب وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة كالاسم ورقم الهوية والحالة الاجتماعية، وتحميل صورة شخصية، ثم النقر على تعديل البيانات لاستكمال الإجراءات بنجاح.

المستندات المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة

وتتضمن إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تقديم مجموعة من المستندات والأوراق، منها تقديم نسخ من صور التأشيرة لأفراد الأسرة، وشهادة الجامعة إذا كانت متاحة، وسجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها المقيم، وجوازات سفر أفراد الأسرة، وإقامة الزوج الوافد، ووثيقة تأكيد وظيفة الزوج لتحديد الراتب.

كما يتطلب الأمر تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية للتأكيد على الرغبة في تحويل التأشيرة. وعلى الجانب الصحي، يجب أن يكون المتقدم ملتزمًا بتلقي الجرعات اللازمة من لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية عن عدد محدد من الدول التي سمحت لهم باستبدال لاصق التأشيرة بـ التأشيرة الإلكترونية، على أن يتم قراءة البيانات من خلال الـ QR، ووفقًا لما جاء عن الخارجية السعودية أن خطوة التأشيرة الإلكترونية، ما هي إلا خطوة في طريق ممتد من التيسيرات للحصول على تأشيرات الإقامة، الزيارة، العمل في السعودية، ولتطوير آلية الحصول على تأشيرات السعودية.

الانتماء والموافقة ضرورة أساسية

ومن الضروري أن ينتمي المتقدم إلى الفئة المسموح لها بتحويل التأشيرة. كما يجب الحصول على موافقة من المقيم الذي سيستضيف الزائر. في الختام، يتجلى أن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تعد خيارًا متاحًا للمسافرين، على الرغم من أنه يتطلب اتباع الإجراءات المحددة وتقديم المستندات الضرورية.