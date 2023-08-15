كرم جبر: مصر بها 9 ملايين لاجئ ويعاملون مثل المصريين.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأعداد التقريبية والاقرب الي الصحيح بأن مصر بها 9 مليون لاجئ بما يقارب من 9% من سكان مصر، موضحاً بأن يتم إستقبالهم كمواطنين مصريين ولا يتم وضعهم داخل معسكرات علي حدود الدولة.

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الأعداد الكبيرة للاجئين يلقي عبئ كبير علي المجتمع لأنهم يستهلكون الكثير من المواد الغذائية وأيضاً أعباء علي النواحي الصحية لأن الدولة تقدم لهم كافة أنواع الخدمات الصحية كما تقدم للمصريين.

وتابع كرم جبر، أن الدول التي كانت تستضيف لاجئين كانت تحصل علي تعويضات كبيرة جداً من الدول الأوروبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تحصل علي أي قدر من التعويضات مقابل استضافتها للاجئين.