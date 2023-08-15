أفضل أجهزة إير فراير في 2023

أصبحت أجهزة الإير فراير شائعة في السنوات الأخيرة لأنها طريقة سريعة وسهلة لطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة. تُستخدم أجهزة الإير فراير لتقليل الدهون في الأطعمة المقلية التقليدية، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر.

هناك العديد من أجهزة الإير فراير المختلفة المتاحة في السوق، لذلك من المهم اختيار واحدة تناسب احتياجاتك. عند اختيار جهاز الإير فراير، ضع في اعتبارك حجم عائلتك، وكمية الطعام التي تخطط لطهيها، والميزات التي تريدها.

فيما يلي بعض من أفضل أجهزة الإير فراير في 2023:

• Ninja Foodi 10-in-1 Digital Air Fryer Oven: هذا الجهاز متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه لطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المقلية، والخبز، والشوي، والبخار. كما أنه يحتوي على العديد من الميزات المفيدة، مثل المؤقت، وضبط درجة الحرارة، ورف الطبخ القابل للإزالة.

• Instant Vortex Plus 9-in-1 Air Fryer Oven: هذا الجهاز مشابه لجهاز Ninja Foodi، ولكنه يتوفر بحجم أصغر. كما أنه يحتوي على العديد من الميزات المفيدة، مثل المؤقت، وضبط درجة الحرارة، ورف الطبخ القابل للإزالة.

• Philips Air Fryer HD9220/20: هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة الكلاسيكية في عالم الإير فراير. وهو يتميز بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، ويأتي بسعة 800 جرام.

• COSORI Air Fryer 5.8QT: هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة المميزة في عالم الإير فراير. وهو يتميز بسعة كبيرة وتصميم أنيق، كما أنه يأتي بالعديد من الميزات المفيدة، مثل المؤقت، وضبط درجة الحرارة، ورف الطبخ القابل للإزالة.

• Duxtop Air Fryer Oven 8 Qt.: هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة المميزة في عالم الإير فراير. وهو يتميز بسعة كبيرة وتصميم أنيق، كما أنه يأتي بالعديد من الميزات المفيدة، مثل المؤقت، وضبط درجة الحرارة، ورف الطبخ القابل للإزالة.

عند اختيار جهاز الإير فراير، من المهم أيضًا مراعاة السعر. تختلف أسعار أجهزة الإير فراير بشكل كبير، لذلك من المهم العثور على جهاز يناسب ميزانيتك.

إذا كنت تبحث عن جهاز إير فراير عالي الجودة وسهل الاستخدام، فإنني أوصي بأحد الأجهزة المذكورة أعلاه. هذه الأجهزة ستساعدك على طهي مجموعة متنوعة من الأطعمة بطريقة سريعة وسهلة وصحية.