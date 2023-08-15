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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم العمل على نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب و تطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة اعدادهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كثير من الآباء والامهات يفرقون في المعاملة بين أولادهم وهذا خطأ وينتج عنه “أمراض نفسية”

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة : نري في المدارس وقائع غريبة مثل طالب يعتدي علي معلمه أو العكس لذلك نحتاج المبادرات النفسية المهمة التي تساعدنا في بناء الإنسان.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : هدفنا ليس الدرجات ولكن هدفنا بناء الإنسان كامل وذلك يأتي بالشراكة مع كل المؤسسات المعنية والتي من أبرزها مؤسسات المجتمع المدني.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن بصدد عمل مبادرة لمواجهة التنمر والعنف في المدارس لانه يوجد بعض الطلاب لا يستطيعون مواجهة التنمر مما يؤدي لإصابتهم بتعب نفسي من التنمر.

وأدلى الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس بتصريحات هامة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق "برنامج تدريبي  للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين"فى المدارس.

وشدد الأخصائي النفسي عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ، على أهمية تعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ، مؤكداً أن 25 % من الطلاب يعانون من أمراض نفسية والكثير من الطلاب يعانون من الوسواس القهرى

وزير التربية والتعليم الوعي الإخصائيين النفسيين والتعليم حجازي

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