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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس: الدولة تولي اهتماما بالمحاصيل الاستراتيجية .. فيديو

محاصيل استراتيجية
محاصيل استراتيجية

قال الدكتور أحمد أبو زيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الدولة تهتم بالمحاصيل الاستراتيجية التى تخدم التغذية للمواطن من خلال خطة الدولة من أجل التنمية الزراعية المستدامة التى تحافظ على توفير الغذاء بشكل مباشر للمواطن.

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وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع في خطتها تقليل كمية الاستيراد، لأن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية أمن وطنى والدولة تولى لها اهتماما كبيرا جدا من خلال إطلاق المشروعات العديدة بالمحافظات.

وأشاد أستاذ الزراعة، بمشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان ومشروع مستقبل مصر ١.١ مليون، حيث تم زراعة ٤٦٠ ألف فدان منه على أرض الواقع، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى، وكذلك صحراء سرابيوم ومشروع إعادة تدوير المياه في محطة بحر البقر، لإعادة إحياء ٦٠٠ ألف فدان سيتم زراعتهم  في شمال سيناء، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف فدان زراعات محمية، والمشروع القومي ١.٥ مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.

استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أحمد أبو زيد إكسترا نيوز التنمية الزراعية المستدامة التنمية الزراعية المحاصيل الاستراتيجية جامعة عين شمس

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